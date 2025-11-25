La alternativa para Iván Fernández

Un nombre resaltaba sobre el resto en el once con el que la Sociedad Deportiva Logroñés se midió el pasado domingo al Ejea. ... Por primera vez en la liga, Kike Royo no encabezaba esa alineación, sino que el elegido por Adrián Cantabrana para defender la portería blanquirroja era Iván Fernández. Le llegaba la alternativa al joven portero de 22 años y el riojano no quiso dejar pasar la oportunidad. «No nos ha sorprendido su nivel», reconocía su entrenador al término del enfrentamiento.

El arnedano completó una notable actuación ante el conjunto aragonés. Se mostró muy seguro por alto y sacó a relucir sus reflejos cuando, en los últimos minutos, el Ejea dispuso de dos buenas oportunidades para llevarse la victoria. «Ha solventado ocasiones del rival con nuestro equipo abierto en el campo rival», se congratuló Cantabrana, quien ya contó con Fernández en el partido de la Copa del Rey frente al Racing de Santander. En aquella noche, y a pesar de la derrota ante un club de Segunda División, el guardameta también dejó buenas sensaciones.

Ante el Ejea, Fernández también demostró ser un portero valiente en el juego con los pies. No dudó en arriesgar en la salida de balón en ciertas acciones y, aunque entregó el esférico a los rivales en alguna ocasión, en otras logró superar de una tacada varias líneas de presión, provocando así que sus compañeros se encontraran con ventaja en el campo contrario.

El riojano tenía ante sí un reto complicado. Tomar el relevo bajo los palos de Kike Royo, un guardameta que también estaba mostrando un rendimiento elevado en el primer tercio de la competición. «Está haciendo un temporadón y tampoco se merecía estar hoy (por este domingo) en el banquillo», aseguró Cantabrana después de exponer las razones por las que había elegido a Fernández para el choque ante el Ejea. «Por algo sencillo, he hablado siempre de justicia y de que los chicos iban a ir mereciéndoselo y es que vemos a Iván entrenándose todos los días», apuntó para alabar el trabajo que el arnedano realiza durante la semana en Pradoviejo.

También Clavero

Además de Iván Fernández, la alineación de la Sociedad Deportiva Logroñés escondía otra novedad importante en forma de oportunidad para otro de los futbolistas más jóvenes de la plantilla. Cantabrana optó por dar descanso a Zubiri, uno de los fijos en el eje central de la zaga junto a Simón Lecea, para darle la titularidad a Samu Clavero. Y el defensa también respondió con una buena actuación.

En su caso, la titularidad ante el Ejea no fue la primera del curso. También partió en el once en el triunfo riojano ante el Deportivo Aragón y, desde entonces, había jugado minutos sueltos en otro par de citas. Tanto él como Iván demostraron que los jóvenes pueden ser importantes en esta SD Logroñés.