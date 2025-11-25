LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Fernández, en un momento del partido del pasado domingo frente al Ejea en Las Gaunas. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

La alternativa para Iván Fernández

El joven cancerbero de la SDL se estrenó como titular en la liga en el duelo ante el Ejea y cuajó una notable actuación

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Un nombre resaltaba sobre el resto en el once con el que la Sociedad Deportiva Logroñés se midió el pasado domingo al Ejea. ... Por primera vez en la liga, Kike Royo no encabezaba esa alineación, sino que el elegido por Adrián Cantabrana para defender la portería blanquirroja era Iván Fernández. Le llegaba la alternativa al joven portero de 22 años y el riojano no quiso dejar pasar la oportunidad. «No nos ha sorprendido su nivel», reconocía su entrenador al término del enfrentamiento.

