La SD Logroñés se atasca ante el Ejea

Un punto. Sigue sin perder la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Gaunas, pero este domingo se marchó sin la deseada victoria frente al Ejea ( ... 0-0). En un partido igualado y sin muchas oportunidades, a los blanquirrojos no les bastó con su mayor insistencia en la segunda mitad para hacerse con el triunfo.

El primero fue un periodo de buenas intenciones por parte de ambos equipos, pero de poco más. La imprecisión, en algunos casos, la precipitación, en otros, y la falta de profundidad, en unos cuantos más, provocaron que los minutos pasaran sin que sucedieran muy pocas cosas en ninguna de las dos áreas. Y eso que los dos conjuntos partían con la premisa clara de tener el balón y de tratar de buscar a sus atacantes en cuanto tuvieran ocasión, pero todo se quedó en eso. En intenciones.

Costó ver la versión que quiere Adrián Cantabrana para esta Sociedad Deportiva Logroñés porque los blanquirrojos no supieron interpretar bien los tiempos que marcaba el partido. En ocasiones se mostraban demasiado estáticos con el balón en los pies y eso permitía a los aragoneses defenderse sin demasiados problemas. Y, cuando lograban superar las primeras líneas de presión de un bien situado Ejea, aparecía la precipitación: un mal pase, un desmarque no visto por el compañero, un centro a ninguna parte... Faltaba calma y eso se tradujo en que antes del primer acto la producción ofensiva riojana se resumió en un posible penalti sobre Clavero, un disparo blandito de Sergio Gil y un tiro desde fuera del área de Joselu que se marchó fuera. Esa oportunidad, la del mediocentro, llegó en el tiempo añadido, cuando los locales estaban empezando a encontrar algo más de profundidad y precisión.

SD Logroñés Iván Fernández, Lazcano, Clavero, Lecea, Hualde, Joselu (Santafé, m. 75), David Sánchez, Sergio Gil, Ayensa, Bilal (Olarra, m. 69) y Dani Fernández (San Martín, m. 69). 0 - 0 Ejea Dorronsoro, Mario Sánchez, Chica, Toro, Dabo, Hakim, Iglesias, Agustín (David Álvarez, m. 46), Lapeña (Conte, m. 74), Turmo (Arantegui, m. 86) y Óscar Jiménez. Goles: No hubo.

Árbitro: Álex Rivas, ayudado en las bandas por Rubén Cachón y Pablo Zamarbide. Amonestó a los locales Hualde, Lazcano y Ayensa;y a los visitantes Agustín, David Álvarez, Dabo, Iglesias, Dorronsoro y Mario Sánchez.

Tampoco sufrió en esos primeros cuarenta y cinco minutos demasiado la SDL en defensa porque al Ejea le pasaba lo mismo que a ellos. Los aragoneses, de hecho, transitaban bien hasta la zona de tres cuartos cuando tenían el balón, pero ahí no acertaban. Así, Iván Fernández, que ayer se estrenó como titular en la liga, solo tuvo que intervenir para sacar un disparo de Mario Sánchez a la media hora de juego. Ni el ni Dorronsoro se vieron demasiado exigidos y todo quedaba por decidirse para el segundo acto.

Tras el descanso, el partido se abrió, se aceleró. Como cuando se sube el volumen de un equipo de música y la gente empieza a bailar con más intensidad. Ocurrió algo parecido, los decibelios aumentaron y el partido se desarrolló a más velocidad, aunque ambos equipos siguieron pecando de lo mismo: falta de precisión.

La Sociedad dio un paso adelante y empezó a llevar peligro sobre la meta defendida por Dorronsoro, casi siempre partiendo desde el costado derecho. Por allí empezó a desbordar Unai Ayensa y, sobre todo, por allí apareció Lazcano. El lateral apenas había intervenido en ataque en los primeros cuarenta y cinco minutos, pero tras el intermedio se dejó ver mucho más.

No en vano, en pocos minutos consiguió llegar hasta en tres ocasiones hasta la línea de fondo para poner otros tantos balones peligrosos al área. Para su desgracia, y la de la Sociedad Deportiva Logroñés, ninguno de ellos encontró un amigo con la camiseta blanquirroja. Todos se toparon con un defensa del Ejea que acabó alejando el peligro.

La SDL dio un paso adelante y eso provocó igualmente que atrás quedara algo más expuesta. Lo suficiente para que el Ejea también terminara varias jugadas, aunque sin poner en aprietos a un Iván Fernández que, cuando tuvo que intervenir, se mostró seguro.

El cambio de ritmo en el choque no resultaba suficiente para que el marcador se moviera y Cantabrana intentó mover piezas arriba para buscar alternativas. Entraron Olarra y San Martín al campo para aportar dinamismo (el extremo) y presencia arriba (el atacante). Ambos completaron unos buenos minutos, pero no fue suficiente para encontrar ese gol que la SDLogroñés buscó con ahínco.

Insistieron mucho más los de Cantabrana que un Ejea que buscó cortar el ritmo de los locales cada vez que tenía ocasión. Consiguieron su objetivo los visitantes e incluso pudieron llevarse el triunfo en dos acciones que Iván Fernández sacó con solvencia. Así se cerró una tarde sin goles.