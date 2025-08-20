LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fútbol

La SDL suma el músculo de Moha Traoré a su delantera

El ariete barcelonés llega procedente del Yeclano Deportivo de Primera Federación

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:17

Era uno de los puestos a reforzar de cara al comienzo de la temporada. La Sociedad Deportiva Logroñés había evidenciado en los partidos de pretemporada disputados hasta ahora que necesitaba efectivos en la delantera. Y Adrián Cantabrana ya cuenta con un elemento más para buscar la portería contraria con la incorporación de Moha Traoré. El ariete catalán (Barcelona, 1994) firma por un año procedente del Yeclano Deportivo de Primera Federación y el club blanquirrojo señala que, «con su 1,87 metros, el hispano-maliense es un delantero físico con potencia y rapidez en los espacios y buen juego de espaldas».

Traoré se formó en la cantera del Espanyol, desde donde pasó a las categorías inferiores del Elche, Córdoba y Cádiz. Su trayectoria profesional cuenta con equipos como el NK Instra 1961 croata (propiedad del Deportivo Alavés), la UD Melilla, Hércules de Alicante, Recreativo de Huelva, Cornellà o Intercity.

Según los datos facilitados por el club, el nuevo delantero blanquirrojo ha acumulado más de 10.000 minutos en Segunda B y Primera Federación y llegó a debutar en Segunda con el Córdoba. La temporada anterior empezó en el Badalona Futur, con el que logró 4 goles. En el mercado de invierno firmó por el Yeclano.

