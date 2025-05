«Quería que nos tocase la SD Logroñés, aunque sea favorito en la eliminatoria»

«Si soy sincero, quería que nos tocase la SD Logroñés». Más claro, imposible. Cristian Fernández, Titi (Calahorra, 1992) habla casi más con el ... corazón que con la cabeza, pero a su Estepona le iba a tocar un segundo clasificado en la primera eliminatoria del 'play off'. Así que mejor cerca de casa para ver a la familia y disfrutar unos minutos o unas horas de ellas. Además, jugará de nuevo en Las Gaunas, campo que ha sido el suyo durante dos temporada. Titi comenzó la temporada en Cuenca y la acaba en Estepona, donde lo ha jugado prácticamente todo. Cuelga el cartel de favorito a la SD Logroñés, pero se deshace en elogios al hablar del fútbol y resultados de su equipo.

- Comenzó la temporada en Cuenca y la acabará en Estepona. ¿Qué ha pasado?

- Llegué en enero. Estaba muy a gusto en Cuenca (había sido titular en los veinte primeros partidos), pero aparecieron problemas económicos y decidí pensar en mí. Apuré al máximo, surgió la opción del Estepona y entendí que era un reto que me apetecía afrontar.

- Hasta el último día de mercado...

- Sí, porque estaba muy a gusto en Cuenca después de año y medio, pero...

- Un mes antes que usted llegó a Estepona Carlos Cura, el actual entrenador. Mano de santo ambas apariciones.

- El míster ha confiado en mí desde el principio. De hecho, quería que jugará apenas tres días después de llegar, contra el Torremolinos, porque tenía la baja de un compañero, pero al final no jugué. Debuté contra el filial del Cádiz y salvo dos partidos he sido titular en todos ellos.

- Este emparejamiento le permite regresar a casa, prácticamente. ¿Era la Sociedad su opción preferida?

- Si soy sincero, quería que nos tocase la SD Logroñés. Esta cerca de mi casa y regreso a Las Gaunas, donde he jugado dos temporadas. Siempre es bonito volver y además estoy convencido de que mi gente de Calahorra y mis amigos de Logroño se acercarán al campo.

- ¿Hay favorito?

- La clasificación dice que ellos son los favoritos porque han concluido segundos y han peleado por el ascenso directo hasta el último encuentro. Será una eliminatoria competida con dos buenas plantillas sobre el césped. Conozco a varios jugadores de la Sociedad y sé de lo que son capaces.

- Cuénteme más de la SD Logroñés.

- Le he visto en varios ocasiones y se aprecia un equipo muy buen trabajado, con jugadores que demuestran que tienen hambre. Es un bloque con el sello de Pouso, con gente muy joven, que marca muchos goles y que salen con balas al contragolpe. Ahora bien, aún no hemos hablado de ellos en el vestuario. Hay tiempo.

- Volviendo a ustedes. Solo han perdido dos partidos en la segunda vuelta. Por otro lado, forman un equipo que suma más puntos (22 frente a 29) lejos de su campo que en él. Y a ello añaden tan solo 26 goles encajados. ¿Cómo ligan todas estas cifras?

- La llegada de Carlos Cura nos ha dado una nueva dimensión, sobre todo en nuestro campo. En la primera vuelta, el Estepona era el segundo mejor equipo a domicilio, pero el segundo peor como local. Con Cura cambió esa dinámica. Hemos ganado cinco partidos y solo hemos perdido uno. El resto los hemos empatado. En la primera vuelta estábamos lejos de las primeras plazas por ese desequilibrio, pero en la segunda mejoramos los números y fuimos poco a poco escalando posiciones hasta meternos entre los cinco mejores. En estos encuentros hemos demostrado que somos capaces de ir en busca del rival desde el primer momento. Y cuando llegas arriba desde abajo, la ilusión crece.

- ¿Y la presión?

- No hay presión aquí. Es un club relativamente joven que crece poco a poco y que tiene claro qué quiere hacer. La historia es corta, pero tenemos la oportunidad de seguir escribiéndola. A lo largo de la temporada no venía mucha gente al campo, pero en los últimos encuentros se han animado y creo que el sábado se llenarán las gradas (3.800 localidades).

- Enumere tres virtudes de este Estepona.

- Es un bloque muy competitivo, muy fiable y que cree hasta el final en la idea de su entrenador.

- ¿Cómo juegan habitualmente?

- Nos gusta tener todo el tiempo el balón, aunque siempre nos adaptamos tanto al adversario como al campo. Intentaremos ir a por el partido desde el primer minuto, pero también somos conscientes de que la eliminatoria dura ciento ochenta.

- ¿Estepona es una parada más en el camino o seguirá?

- No lo sé. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Estoy a gusto y se vive bien aquí, con un clima fabuloso, pero ahora toca el 'play off'. Ya se verá luego qué ocurre, aunque mi idea pasa por jugar uno o dos años más lejos de casa, que tiempo hay de volver.

- Ahora mismo no es el mejor momento, lo digo por el descenso del Calahorra.

- He sufrido mucho con el equipo esta temporada y me he sentido impotente al ver el descenso, pero esto es fútbol y estoy convencido de que ascenderá pronto.