«No voy a estar en La Rioja. Estoy en Madrid»

El todavía presidente en funciones de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la sede federativa ... en la que ha dejado claro clara su postura que se resume en una frase: está al margen del proceso electoral. No quiere tener nada que ver. Entre cosas, Alonso aprovechó la que ha podido ser su última comparecencia como presidente de la FRF para desmentir las acusaciones de favorecer al candidato Jesús Alonso en su campaña, al que ha tenido durante 17 años como vicepresidente, según indicó.

«Yo estoy en Madrid. No voy a estar aquí (en La Rioja). Soy directivo de Real Federación Española de Fútbol», aseveró antes de repetir más tarde que no iba a seguir en la Federación Riojana. Alonso sí tiempo para recordar de los logros conseguidos bajo su mandato. Entre ellos, la creación de la sede federativa, que tantos quebraderos de cabeza está causando a día de hoy, el crecimiento del fútbol femenino, el rendimiento del Comité Técnico de Árbitros o los avances en el área deportiva, donde ahora se «entrena y compite» a nivel de selecciones. Objetivos alcanzados a su juicio, si bien le gustaría que se mejorasen con otros, caso de la asistencia médica en los pueblos o el crecimiento del fútbol sala y del fútbol femenino. Para terminar, una petición que llega tras cuatro legislaturas ganadas. «Cambiaría todo del proceso electoral, no hay por dónde cogerlo», afirmó.