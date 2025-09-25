LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iñigo avanza con el balón en el partido entre Alfaro y Basconia. E. Pascual
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro confronta estadísticas

El equipo blanquillo es uno de los máximos realizadores, pero también uno de los que más goles recibe

Ernesto Pascual

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:55

En este inicio de temporada, sólo los dos primeros equipos marcan tantos goles como el Alfaro: ocho el Utebo y seis el Sestao River, ... los mismos que los blanquillos. Y en estos tres primeros partidos, sólo a los dos últimos clasificados le marcan tantos como a los alfareños, ocho al Beasain y siete al Náxara, los mismos que los riojabajeños. Es una estadística temprana por los pocos partidos jugados, que contrasta con la que dejaba el Alfaro en la temporada anterior, cuando era uno de los equipos que mejor amortizaba los contados goles que marcaba y que mejor guardaba su retaguardia, con trece partidos con puerta a cero.

