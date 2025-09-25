El Alfaro confronta estadísticas

En este inicio de temporada, sólo los dos primeros equipos marcan tantos goles como el Alfaro: ocho el Utebo y seis el Sestao River, ... los mismos que los blanquillos. Y en estos tres primeros partidos, sólo a los dos últimos clasificados le marcan tantos como a los alfareños, ocho al Beasain y siete al Náxara, los mismos que los riojabajeños. Es una estadística temprana por los pocos partidos jugados, que contrasta con la que dejaba el Alfaro en la temporada anterior, cuando era uno de los equipos que mejor amortizaba los contados goles que marcaba y que mejor guardaba su retaguardia, con trece partidos con puerta a cero.

«Esas situaciones suelen pasar al inicio de temporada. Pero son estadísticas que a veces son favorables y a veces no», analiza el entrenador Óscar Gurría preguntado por este dato.

Después del brillante empate (2-2) en La Molineta ante el Sestao River en la primera jornada, esos datos los catapultó la visita a Eibar y el inusual resultado final por 4-3, con remontada vizcaína en el añadido. El empate a 1 del pasado sábado ante el Basconia en casa entra dentro de los resultados más lógicos.

«Un jugador me comentaba hace tiempo que nos metían muchos goles, pero que cada vez que marcábamos uno y mantenemos la puerta a cero sumamos 3 puntos… En el caso del partido ante el Basconia, hemos sumado un punto… que lo importante es sumar. Y ya iremos cogiendo tacto a la categoría», explica el técnico blanquillo.

Del partido, Gurría aplaudió el trabajo físicamente asfixiante en defensa, una primera parte en la que vio mejor a su equipo y el traslado del planteamiento táctico al frenar el correcalles en el que podían haber salido mal parado ante jugadores físicamente más preparados. «El empate es bueno y toca pensar en el Gernika. Tenemos una semana completa para tranquilizarnos y pensar en el domingo», animó.

Eso sí, sin prisa ni ansias por contar la primera victoria. «Tanto en Eibar como en La Molineta ante el Basconia teníamos la victoria agarrada y, en esas fases que tienen los partidos, al final se te vuelve cruz. Además de la exigencia física por estar 90 minutos a tope, la cabeza pesa. Lo que pasó en Eibar nos pesó –afirma Gurría–. Pero lo importante es que otra vez volvimos a competir y algún día la suerte cambiará».