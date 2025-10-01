LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Eder Larrea, en primera plano, en un entrenamiento con la UD Logroñés en Valdegastea. UD Logroñés

Eder Larrea, hecho en la UD Logroñés

El jugador, una de las joyas de la cantera, debutó el sábado con el primer equipo blanquirrojo tras pasar por todos sus equipos inferiores

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:26

Eder Larrea se convirtió el sábado en el segundo jugador de la cantera que debuta esta temporada en el primer equipo, que no en la ... categoría. Titular en Mutilva, el defensa cuajó un muy buen partido en el centro de la zaga, y con su presencia y rendimiento reforzó el trabajo de cantera, porque Larrea es el primer jugador de la UD Logroñés que llega a su primer equipo después de haber pasado por todas las categorías del fútbol base de la entidad.

