Eder Larrea, hecho en la UD Logroñés

Eder Larrea se convirtió el sábado en el segundo jugador de la cantera que debuta esta temporada en el primer equipo, que no en la ... categoría. Titular en Mutilva, el defensa cuajó un muy buen partido en el centro de la zaga, y con su presencia y rendimiento reforzó el trabajo de cantera, porque Larrea es el primer jugador de la UD Logroñés que llega a su primer equipo después de haber pasado por todas las categorías del fútbol base de la entidad.

Larrea (Vitoria, 15/6/2006) debutó en la cuarta jornada, pero la idea de los técnicos era que jugase en la segunda, coincidiendo con la visita del Náxara, pero la expulsión que vivió en Varea, con el filial, lo impidió. Ni la titularidad ni los minutos en tierras navarras serán los únicos a pesar de que Unai Mendia cuenta con tres futbolistas de la primera plantilla, caso de Andoni Ugarte, Pablo Bobadilla y Edu Cabetas, de perfil muy diferente.

La historia de Larrea es llamativa. Ingresó en la UD Logroñés en edad infantil, cuando la entidad carecía de fútbol 8 (ahora sí que dispone de ella). Cuando llegó lo hizo como delantero o media punta. Jugador no corpulento y muy rápido. Cerca del área rival se movió en Infantil y Cadete, durante esas cuatro temporadas, pero cuando dio el paso a Juvenil, al División de Honor, retrasó su posición para ser pivote. «Eder ya tenía mucha calidad como delantero o mediapunta, aunque no era corpulento. En juveniles pasó a jugar como pivote porque es un futbolista que necesita ver el juego de cara», explica Eduardo Valdovinos, coordinador del fútbol base de la UD Logroñés.

Un jugador bueno técnicamente, que maneja bien el balón y que con campo por delante que ver aumenta sus virtudes. En su primera campaña en la categoría debutó con el filial, que entonces militaba en Segunda Federación. El 8 de abril del 2023 disfrutó de sus primeros minutos, frente al Gernika. Suplió a Pepe Blanco en el minuto 76. Una semana después, repitió saliendo desde el banquillo y tomando el relevo también de Pepe Blanco, frente al Alavés B, en Vitoria. Esta vez el minutaje alcanzó los treinta y siete.

Al inicio de la pasada campaña, en el verano del 2024, Toño Jubera decide dar un paso más en la evolución de su jugador. Juvenil de tercer año ya, con experiencia en la categoría, Larrea se enfrenta a un nuevo escenario. Jubera gusta de la salida de balón jugada desde la propia defensa, gusto que el compartía en su etapa como central del Logroñés, y decide retrasar unos metros al vitoriano. Pasa a jugar en el centro de la zaga. Es un jugador que a ese buen manejo de balón une una enorme capacidad de salto para compensar una altura no demasiado elevada para la posición, agresividad e intensidad defensivas. De delantero a defensa central en siete años. Un cambio considerable y al que el joven jugador se adapta.

«Yo veía que Eder podía competir mejor desde la defensa. Es un jugador poderoso, que gana los duelos y que tiene una buena salida del balón. Buscaba en él una mayor participación, que de que fuera un jugador de apoyo constante, de tocar mucho... El equipo funcionó mucho mejor con Eder en la zaga», detalla Toño Jubera.

La llegada de Unai Mendia está precedida por la de Quique García, director deportivo. Este ya habla en su primera rueda de prensa de la añada del 2006, en la que están incluidos, entre otros, el propio Larrea y Manex Rezola. Y ambos hacen la pretemporada con el primer equipo, acompañados por Sergio Ocón, entre otros, que debutó también éste sábado en el lateral derecho, aunque en el Berceo jugaba en posiciones más adelantadas e incluso de medio centro. Larrea participa activamente en la pretemporada, en la que participa en seis de sus siete partidos (solo se perdió el encuentro contra Osasuna B) con un total de 259 minutos, y trabaja a diario a las órdenes de Mendia, aunque también con el filial, con el que venía jugando. Como Rezola, tiene contrato en vigor hasta que concluya su condición de jugador Sub'23.