Derrota ante un rival directo

El Náxara se volvió de vacío de Basauri donde se midió al Basconia en un duelo de urgencias, con ambos equipos situados en la zona ... de descenso. Los goles de Urzaiz y Peciña en el arranque de la segunda parte tumbaron al cuadro najerino y dieron el primer triunfo del curso al conjunto vizcaíno. El elenco de Arturo Guerra había aguantado en una equilibrada primera mitad, pero tras el descanso los locales se mostraron más eficaces y el equipo riojano no tuvo capacidad de reponerse al 2-0.

Basconia Simón; Dani Pérez (Danel, 68), Osipov, Zarandona, Lekuna; Sola, Ellakuria; Oyono (Manex, 68), Alboniga, Urzaiz (Arredondo, 86); y Peciña (Diego Fernández, 76). 2 - 0 Náxara Toño; Ceña, Juan García, Javi Caño, Miguel; Maiso, Álvaro García (Markel Gil, 60); Landín (Villos,75), Lallana (Pepe,75), Campos (Rojo, 60); y Hugo Martínez (Orodea, 75). Goles: 1-0 Urzaiz (min. 50). 2-0 Peciña (min. 58).

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a los jugadores locales Dani Pérez y Manex y a los visitantes Campos, Álvaro García, Maiso y Rojo.

Con dibujos parecidos, 4-2-3-1, partieron de inicio ambos contendientes. El balón comenzó siendo para los anfitriones, mientras que el Náxara comenzó bien posicionado en su terreno. El conjunto najerino buscó la espalda de la defensa local con balones largos hacia Hugo Martínez y a las incorporaciones desde segunda línea de Maiso. A bote pronto, en una caída del balón en el área, disparó con fuerza el jugador local Peciña. El portero Toño se lució para impedir el 1-0.

Urzaiz finalizó con un remate fuera el segundo acercamiento del Basconia. Por el cuadro riojano Miguel probó suerte desde fuera del área, sin lograr su objetivo. Después, al meta local Simón se le escapó un balón fácil que botó Lallana al área y estuvo a punto de costarle caro al conjunto vizcaíno. Campos cayó en el área y la afición del Náxara presente en Artunduaga reclamó pena máxima, pero el colegiado no lo estimó como penalti. El partido se había nivelado y Simón tuvo que salir ante la peligrosa presencia de Campos. Dentro del área, Ceña, que se incorporó con descaro, remató arriba. Peciña, en la otra zona del campo, fue el que más trabajo dio a Juan García y Javi Caño. El Náxara fue desperezándose poco a poco y logró recuperar balones en campo rival. Aunque otra vez Peciña se escapó en carrera y Toño evitó el gol.

En la segunda parte el partido se decidió en apenas ocho minutos. El Basconia salió de nuevo como dueño de la posesión y vio pronto puerta, aunque antes Lallana lanzó una falta que recorrió con peligro el área local sin encontrar un destinatario.

Urzaiz se encontró con un balón en el pico del área y con un disparo raso y ajustado al palo inauguró el marcador. Toño, de nuevo, evitó el segundo gol de los locales en una nueva llegada en solitario de Peciña. El Náxara, obligado por el marcador en contra, dio un paso adelante y botó varios saques de esquina seguidos. Pero en uno de ellos, Oyono armó una rápida contra que esta vez Peciña culminó con acierto ante Toño para situar el 2-0.

Con los cambios, Guerra buscó la reacción. Rojo puso un balón al área que remató fuera Hugo Martínez. Insistió el Náxara, mejorado con los cambios, intentando acercarse en la recta final, pero no llegó a concretar esas llegadas en peligro suficiente para poner en entredicho la victoria local.

El duelo de la zona baja de la tabla finalizó y los puntos se quedaron en casa, dejando tras el mismo a Basconia y Náxara igualados en la tabla, en la zona de descenso, con un triunfo y tres empates.