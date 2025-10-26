LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hugo intenta llevarse el balón ante la defensa vasca. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

Derrota ante un rival directo

Los goles de Urzaiz y Peciña en el arranque de la segunda parte tumbaron al Náxara y dieron el primer triunfo del curso al conjunto vizcaíno

Juan Carlos Grande

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:59

El Náxara se volvió de vacío de Basauri donde se midió al Basconia en un duelo de urgencias, con ambos equipos situados en la zona ... de descenso. Los goles de Urzaiz y Peciña en el arranque de la segunda parte tumbaron al cuadro najerino y dieron el primer triunfo del curso al conjunto vizcaíno. El elenco de Arturo Guerra había aguantado en una equilibrada primera mitad, pero tras el descanso los locales se mostraron más eficaces y el equipo riojano no tuvo capacidad de reponerse al 2-0.

