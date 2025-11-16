Derbi con sabor a final
Necesitados ·Tanto Náxara como Alfaro han puesto en peligro su permanencia en la categoría aunque son los blanquiazules los que mejores números arrastran
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15
La Salera vuelve a ser esta tarde el centro de atención del fútbol riojano. A las 17.00 horas, Náxara y Alfaro se ven las ... caras en un derbi que llega con mucha tensión por abajo. Ninguno de los dos clubes anda sobrado de puntos, pero el que llega más apurado es el Alfaro, colista con 5 puntos y sin haber sumado todavía fuera de casa. Visita, además, uno de los campos más incómodos del grupo, donde el Náxara suele hacerse fuerte. Tal y como se pudo ver hace unas semanas ante el filial del Zaragoza.
Sin embargo, el equipo de Arturo Guerra regresa a su estadio después de un mal partido en Las Gaunas, donde cayó 2-0 ante la SD Logroñés sin reconocerse y cortando de golpe las buenas sensaciones que había dejado una jornada antes contra el Deportivo Aragón. Ese encuentro, en el que el Náxara anotó tres goles en el primer tiempo, se mostró sólido defensivamente y terminó disfrutando sobre el césped; es el espejo en el que los blanquiazules deben mirarse hoy.
Guerra asegura que el vestuario ha pasado página de lo vivido en el Municipal y que desde el mismo sábado ya estaban pensando en el Alfaro. «Todo bien, nos hemos levantado. Si pierdes, lo aceptas, lo asumes. La semana de trabajo ha sido buena; en ese aspecto la rutina que tenemos es muy positiva siempre. Cuando vamos a entrenar lo hacemos bien. Si pierdes, ya empiezas a pensar en el siguiente rival y ya está», explica. El técnico insiste en que no hay dramatismos: «El ánimo está bien, seguimos con confianza, con mucha ilusión, con muchas ganas».
Sobre el duelo, el entrenador riojano lo tiene claro que «el Alfaro es un rival complicado», pese a su engañosa situación dentro de la tabla. «Será un derbi riojano que nos obligará mucho. Será un partido disputado, igualado… equipos que nos conocemos mucho, jugadores que han jugado varias veces entre sí. Ese conocerse y competir hace que todo esté muy parejo», añade el técnico blanquiazul.
Y tanto Náxara como Alfaro pelearán por que la balanza se ponga de su lado. El primero llega con 9 puntos, dos por debajo del Deportivo Aragón, que marca la salvación. Ganar y que acompañen los resultados podría permitirle salir del descenso. Para el segundo, que ha encadenado cinco derrotas seguidas, el partido es casi una urgencia.
Con todo, se espera un derbi muy competido, más por necesidad que por brillantez. El Náxara quiere recuperar la cara que mostró en su última tarde feliz en casa. El Alfaro, romper su mala dinámica. La Salera, mientras, hará su parte. Hoy puede valer el doble.
El Alfaro, colista, visita La Salera con la obligación de sumar sus primeros puntos a domicilio
En este derbi de equipos riojanos que aspiran y anhelan la permanencia en Segunda Federación, el de esta tarde es para el Alfaro la primera final de la temporada. No una definitiva, porque le quedan muchas por delante, pero sí con esa sensación de partido más que relevante para los blanquillos. La visita al Náxara tiene ese aura perentoria dadas las circunstancias que atraviesan los alfareños: últimos en la tabla por segunda jornada consecutiva después de sufrir cinco derrotas seguidas, con los últimos cuatro partidos sin celebrar un gol.
«Si no ganamos en Nájera tengo clarísimo que la situación se va a complicar mucho. Porque sólo llevamos 5 puntos», afirma el entrenador blanquillo, Óscar Gurría, sobre este duelo entre rivales directos.
Después de diez jornadas, el Alfaro sólo ha sumado 5 de los 30 puntos en juego. No cuenta muchos más el Náxara, con 9, pero se encuentra a una victoria de distancia de salir de los puestos de descenso. Aunque una victoria no suponga salir de esos puestos de peligro, el técnico blanquillo quiere también acercarse a esa posibilidad, recortar distancias con las posiciones que anhelan. Un resultado positivo que supondría los primeros puntos como visitante del Alfaro en esta temporada.
Para ello queda atrás una semana de entrenamientos en los que ha habido dos máximas. La primera, la mentalidad: «Hemos preparado el partido para intentar ganarlo», afirma Gurría. La segunda, la que ya era la prioridad en el último partido en casa y que rompió la SD Ejea cuando aún no había llegado el minuto 2 al marcador: mantener la portería cero. El cuerpo técnico quiere recuperar esa convicción que mantuvo el equipo en la pasada temporada, si no recibo gol, puntúo; si no lo recibo y soy eficaz en ataque, aspiro a la victoria.
El cuerpo técnico viaja a Nájera con los mismos hombres que en anteriores partidos, una vez que ha de esperar al menos un mes más para poder contar con el central Zaldúa tras su rotura de fibras y el mediocentro Juan Losantos en recuperación de su lesión en la clavícula. El resto de jugadora viaja en la convocatoria.
