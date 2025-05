«Hay que reconocer el partidazo de mis jugadores»

Frente a la tristeza de la SD Logroñés, la alegría del Estepona. La felicidad va por barrios y, esta vez, eran los malagueños los que podían festejar. Y a la cabeza, su entrenador, un Carlos Cura que en la previa consideraba que habían trabajado muy bien durante la semana para poder ganar en Las Gaunas. El 1-2 le dio la razón.

El técnico visitante celebraba en rueda de prensa la «euforia» que tras el partido se vivía en el vestuario andaluz. «La euforia es lo más normal ahora. A partir de mañana (por hoy) tenemos sorteo, tenemos que trabajar en el rival que nos toque y preparar otra eliminatoria de dos partidos», comentó Cura, con la mirada puesta ya en la finalísima que le puede dar un ascenso histórico a su club.

«Ahora la euforia es lo más normal del mundo –insistió el míster del ganador–. Es la primera vez que nosotros habíamos entrado en el 'play off' y es, por tanto, la primera vez que vamos a jugar una fase final de ascenso a Primera Federación. Es normal que con el trabajo de todo el año los chicos estén eufóricos». No cabía otra cosa que felicitar a los suyos por el trabajo realizado: «El mensaje que les he transmitido ha sido de enhorabuena, de felicidad, sobre todo de reconocer el partidazo que han hecho, el esfuerzo que han hecho. Porque se han dejado absolutamente todo para ganar aquí, que es muy difícil».