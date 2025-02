«Contar con 5.000 socios es una baza que debemos utilizar a nuestro favor»

Larga comparecencia de Sergio Rodríguez en una semana de ruedas de prensa, palabras e incluso reproches. No es el mejor ambiente, pero es la realidad que le toca vivir a la UD Logroñés en este momento. El técnico no ocultó que a su equipo ... le cuesta ganar partidos, que sigue peleando por el ascenso, pero hablar siempre de subir desde la primera plaza hace que la visión sea más negativa, que confía en su equipo, que sabe de la presión existente y que los 5.000 abonados que tiene el club deben ser utilizados positivamente. Todo ello en una reflexión en la que no pretende dar lecciones a nadie, «cado uno que haga lo que quiera», vino a decir, y sí centrarse en lo único que le importa, el trabajo diario con sus jugadores y técnicos.

Izarra

Espero que lo demos todo, que es lo que nos corresponde, para eso entrenamos, para hacerlo lo mejor posible, que estoy convencido que es el objetivo que todos tenemos. Y esperamos sacar el partido adelante. No va a ser fácil porque se nos están resistiendo todos los encuentros, sobre todo últimamente. La gente está entrenándose bien y espero que eso que hacemos en el día a día lo podamos ver reflejado en el fin de semana.

Joao Dias

Joao tiene un perfil diferente a lo que teníamos, solo ya con ser zurdo y jugar a pierna natural. Nos va a venir muy bien. Él ha venido bien, estaba entrenando y estaba jugando. Lo que quiero decir es que no es un jugador como Pablo, que venía de una inactividad y que necesitaba su tiempo. El jueves ya vi que está en plenas condiciones para jugar. ¿Qué nos aporta? Tiene juego, salida de pelota, pierna natural... En este sentido nos puede ayudar. Tengo la sensación de que a veces se nos atasca ahí el juego, entonces tener un jugador que tenga esa capacidad de filtrar pases, de tener sentido del juego, de tener esa calidad para meter pases interiores y para saltar líneas nos puede ayudar.

Sarriegi y lesionados

No dimos un susto con Sarriegi porque se le salió el codo. Nos temíamos que iba a ser algo más grave, pero por suerte ha quedado en una luxación. Vamos a ver los tiempos de recuperación, que es algo que nos dirá el servicio médico. Respecto a Barrero, parece que fue más un susto que otra cosa. Caballero tiene una pequeñita roturita, lo de Riki ha quedado en menos de lo que podíamos esperar, Pol no termina de recuperarse de su tendinitis y Enzo va poco a poco. Tenemos una plantilla amplia, no nos podemos quejar. Contamos con 24 jugadores más los chavales del filial, que nos ayudan.

Abstraerse

Sé qué es lo importante y lo importante es el día a día, entrenar bien, preparar bien los partidos y, por supuesto, competir el fin de semana. Nosotros somos conscientes de que tenemos ese margen de mejora, que tenemos que mejorar cada uno de nosotros. Si mejoramos individualmente, el rendimiento va a redundar en el equipo y en ello estamos. Pero claro, para mejorar eso hay que entrenar bien, hay que estar bien mentalmente, hay que ser fuerte y eso estamos intentando. Sí, yo creo que es en lo que hay que centrarse.

Regreso a Las Gaunas

Los futbolistas necesitan lo que necesitan las personas normales. Cuando sentimos ese apoyo, seguramente el rendimiento es mejor. Pero la gente es libre de hacer lo que quiera. Yo ahí no me voy a meter. Lo que tengo claro es que tenemos una plantilla muy comprometida, que se entrena bien a diario, que tiene responsabilidad. Igual algunos pueden estar acusando incluso ese exceso de responsabilidad por querer hacer las cosas mejor, por darse cuenta que no están dando su mejor nivel. Y luego pueden acusar ese ambiente enrarecido, si lo queréis llamar enrarecido. Yo confío en la plantilla, en su honestidad, en su trabajo diario y estoy convencido de que están dando el máximo que pueden en este momento. Les intentamos ayudar a nivel mental. Yo creo que la faceta mental en el deporte es muy importante. Nosotros no tenemos 400 socios, ni 700, ni 800. Tenemos 5.000. Creo que es una baza que deberíamos utilizar a favor. Creo que nos podría ayudar. Además, quiero ser optimista y quiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y creo que estamos a tiempo de todo. Se planteó un objetivo a principio de temporada, que es el del ascenso y que no lo negamos. Otra cosa es que ya cada uno se haga unas expectativas y la gente pueda pensar que teníamos que estar con 10 puntos de diferencia respecto al segundo o que teníamos que haber subido ya. Pues no, no es la situación. A nosotros nos cuesta un mundo ganar cada partido. Tenemos que pelear mucho, llevamos tres empates seguidos. Y evidentemente no es casualidad. El que quiera aceptarlo, bien, y el que quiera seguir anclado en el inicio de temporada y subir en la primera jornada, pues que siga anclado.

El mensaje: ascender desde la primera plaza

Para el equipo no puede ser nunca beneficioso porque todo lo que estés por debajo de él te va a penalizar. Tampoco podemos esconder que el objetivo es ascender, por supuesto, cuando eres uno de los mayores presupuestos. Sabemos que para conseguir el objetivo vamos a tener que luchar mucho, que va a ser muy complicado, y que el que quiera estar con nosotros, pues nosotros estaremos encantados. Repito, 5.000 socios. Es increíble que tengamos 5.000 socios en Segunda RFEF. Es un mérito de la Comunidad, del club y de la afición. Si conseguimos utilizar esa herramienta a favor será es muy potente. Si la tenemos en contra, cuesta. Pero yo no voy a decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Hay socios incondicionales, unos que necesitan más, otros menos, que están ahí aunque no les des mucho o que da igual lo que les des. Cada uno que haga lo que quiera.

Secuelas de Guernica

Emocionalmente está costando porque parece que todo lo que hacemos está mal. Es esa sensación de que parece que el empate no nos vale, a pesar de que es un punto importante. Tenemos que aprender a valorar este tipo de cosas, porque empatar al final, incluso estar ahí, tiene su mérito. Las expectativas son muy dañinas y ahora hay que ajustarse a la realidad. Somos un equipo que nos está costando ganar todos los partidos. Es lo que hay. Y no es por falta ni de compromiso, ni de actitud.

Entorno y presión

Somos un club que tiene 5.000 socios, para lo bueno y para lo malo. La mayor parte es bueno, pero también hay presión. Y es bonito estar en este club, tener estas instalaciones, ser una capital de provincia y jugar en Las Gaunas. Eso, evidentemente, genera más presión y hay que asumirlo. Ojalá podamos dar la vuelta a la situación. Estar juntos y llegar a junio todos juntos.