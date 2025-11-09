Pouso y Calle, una dupla de garantías al frente del Sestao

Los dos son caras conocidas. Aitor Calle dejó un gran recuerdo en Haro y Carlos Pouso firmó un extenso recorrido en la Unión Deportiva Logroñés ... (pasando por diferentes cargos) y la pasada campaña acercó a la Sociedad Deportiva Logroñés a solo un paso del regreso a Primera Federación. Ahora, ambas trayectorias han confluido en un mismo punto, en las filas de un Sestao River que este domingo recibe en Las Llanas a la UDL en un choque que se antoja importante para la lucha por el ascenso directo, aunque todavía queden muchos partidos para la conclusión de la temporada.

Antes de empezar el curso, las plantillas de UDLogroñés y Sestao se perfilaban como dos de las más completas de su grupo y, como consecuencia, ambos clubes se situaban como favoritos a ascender de categoría. A los dos les avalaban tanto el nivel de sus futbolistas como el de la gente que hay detrás de ellos. La UDLconfío en una dupla (Unai Mendia y Quique García) que había subido a Primera Federación en Teruel, mientras que el Sestao apostó igualmente por dos grandes conocedores de la categoría, y con éxitos en diferentes entidades.

Ambos, entrenador y director deportivo, conocen muy bien el club de Las Llanas, puesto que ya habían pertenecido a él con anterioridad y juntos han hecho que el Sestao sea uno de los equipos que, de momento, mejores sensaciones han dejado en lo que se lleva de competición, sobre todo en sus enfrentamientos más recientes. De hecho, no resulta descabellado afirmar que el vizcaíno es el bloque más en forma de todo el grupo. Prueba de ello son sus tres victorias consecutivas, ante el Real Unión y la Mutilvera fuera de casa y frente al Ebro como locales. Nueve puntos seguidos que les han llevado hasta la tercera posición de la tabla, con dos puntos más que la Unión Deportiva Logroñés.

Esos triunfos han llegado, además, gracias a una solidez defensiva digna de elogio. En ninguno de esos choques Ander Iru, excancerbero de la Sociedad DeportivaLogroñés y un fijo para Calle, se vio superado. En lo que se lleva de curso, mientras, el conjunto vasco únicamente ha recibido cinco goles. Números que, en toda la Segunda Federación, solo mejora la Gimnástica Segoviana, con cuatro tantos en contra.

Una gran dinámica a la que la UDL tratará de poner hoy fin, pero que confirma a los vizcaínos como uno de los rivales a batir esta temporada. La dupla formada por Carlos Pouso y Aitor Calle ha comenzado a carburar y a dar sus frutos. Y, tal y como cada uno de ellos ha demostrado por separado, se trata de una pareja de garantías.