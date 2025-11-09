LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos Pouso y Aitor Calle, en el momento de su presentación con el Sestao. Peru Olazabal
Fútbol | Segunda Federación

Pouso y Calle, una dupla de garantías al frente del Sestao

Ambos son los constructores del rival de este domingo de la UD Logroñés, un equipo que mira hacia arriba tras sus tres últimos triunfos seguidos

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:34

Los dos son caras conocidas. Aitor Calle dejó un gran recuerdo en Haro y Carlos Pouso firmó un extenso recorrido en la Unión Deportiva Logroñés ... (pasando por diferentes cargos) y la pasada campaña acercó a la Sociedad Deportiva Logroñés a solo un paso del regreso a Primera Federación. Ahora, ambas trayectorias han confluido en un mismo punto, en las filas de un Sestao River que este domingo recibe en Las Llanas a la UDL en un choque que se antoja importante para la lucha por el ascenso directo, aunque todavía queden muchos partidos para la conclusión de la temporada.

