LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana da una orden durante un encuentro de la SDL en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Tenemos el orgullo herido por la derrota en Tudela»

Los blanquirrojos recibirán este sábado (19.00 horas) a un Náxara que viene de golear al Deportivo Aragón

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

La Sociedad Deportiva Logroñés regresa a Las Gaunas después de encajar una dura derrota en casa del Tudelano (3-0). Reciben los blanquirrojos este ... sábado (19.00 horas) a un Náxara que viene de golear al Deportivo Aragón. Un encuentro en el que Adrián Cantabrana no podrá estar en el banquillo al ser expulsado en el último choque en tierras navarras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni el más rápido del planeta lo hubiera podido hacer»
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  6. 6 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  9. 9 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  10. 10

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana: «Tenemos el orgullo herido por la derrota en Tudela»

Cantabrana: «Tenemos el orgullo herido por la derrota en Tudela»