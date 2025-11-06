Cantabrana: «Tenemos el orgullo herido por la derrota en Tudela»

La Sociedad Deportiva Logroñés regresa a Las Gaunas después de encajar una dura derrota en casa del Tudelano (3-0). Reciben los blanquirrojos este ... sábado (19.00 horas) a un Náxara que viene de golear al Deportivo Aragón. Un encuentro en el que Adrián Cantabrana no podrá estar en el banquillo al ser expulsado en el último choque en tierras navarras.

- ¿Qué tal esta semana después de encajar esa derrota?

- Con la sensación de orgullo herido, de haber hecho un partido, sobre todo primera parte, creo que muy bueno, jugando prácticamente en el campo del Tudelano. Luego en la segunda parte te llevas tres mazazos, tres golpes, al final el fútbol es esto, de meter goles y el Tudelano las tres que tuvo en la segunda parte las mete. Por lo tanto es el equipo que se merece la victoria. Tienes esa sensación un poco de orgullo herido, de que el equipo podría haber sido más contundente, más agresivo y haber sacado mejor resultado. Entonces te anima un poco en la semana a pensar ya en el partido que viene el sábado y tratar de volver a ser el equipo que gane el partido en este caso.

- ¿Qué espera del Náxara que viene de ganar en casa?

- Bueno, el Náxara es un equipo que lo conocemos todos. En la Salera sabemos que es un equipo que plantea partidos muy complicados por el campo, el rival, el contexto, pero que cuando va a campos más grandes, a campos en los que igual se tienen que exponer o incluso cambiar la idea, también están capacitados para hacerlo. Han competido en campos realmente complicados, en campos muy grandes, en donde igual otros años se les podía complicar más. Pero este Náxara compite, este Náxara se adapta mucho también a lo que es la categoría y sabemos que van a venir aquí a poner un partido realmente complicado.

- En estas nueve jornadas ha presentado un once que se repite mucho, jugadores a los que tiene mucha confianza. ¿No tiene temor a que tengan muy estudiada a la SDL?

- Creo que todos conocemos todos los rivales. Es decir, el Náxara que le ves el once y tienen muchos cambios, muchos jugadores que igual están rotando habitualmente, pero tampoco nos sorprende que si Miguel juega de extremo, juega de lateral, que si juega Villos más de punta, más de extremo, que puedan meter por dentro a Pepe, a Maiso, a Álvaro, que de repente pueda aparecer cualquier otro jugador, que si Caño juega en banda, que juega de central. Creo que nosotros también vamos a tener totalmente estudiado, como los rivales nos tienen a nosotros. Al final tenemos acceso a todos los partidos, nos vemos un montón de partidos, tanto nosotros como los rivales, tampoco me preocupa en exceso. Bueno, estamos intentando, obviamente, dar cabida y dar un poquito de continuidad, sobre todo cuando el juego, cuando el equipo está respondiendo y creo que lo está haciendo de la manera que nosotros pedimos y luego también dándole lugar a esos jugadores, sabiendo que tenemos una plantilla joven, una plantilla que incluso en algún momento, los jugadores que no habían participado, incluso vienen de etapa de juvenil, pues darles ese lugar a crecer, a que vayan dando esos pasos y vayan afianzándose poco a poco y que vayan interviniendo. Hablábamos hace un par de semanas del caso de Samu Clavero, que venía de no jugar, de no participar, va entrando. Khitthi, que venía sin haber debutado, lleva dos partidos seguidos participando. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y poco a poco ir dando esos pasos de manera firme para que realmente consigamos lo que nos interesa, que es rendir, ganar, es tener el resultado el fin de semana.

- Imagino que la estrategia no la modifica. Quiere un equipo que sea reconocible, ¿no?

- Sí, así lo hicimos la semana pasada, fuimos a buscar a un Tudelano que sabíamos que era un equipo muy dominador con balón, que busca mucho, que crece mucho desde la posesión. Nosotros fuimos a apretarles, fuimos a hacerles ese partido complicado, en lugar de esperarles como hacen muchos equipos. Nosotros todo lo contrario, y tuvimos, en la primera parte me parece que hasta dos o tres situaciones de gol. Realmente a través de ese robo en campo contrario, de ese robo de apretar al equipo rival cerca de su área, es lo que venimos haciendo, nos ha dado muchos resultados. También obviamente sabemos que nos exponemos a que obviamente el equipo pueda tener más ocasiones de gol o cuando nos superan que nos podamos tener más espacios, pero es lo que nos está dando frutos, creo que el equipo en ese sentido está rindiendo bien y es hacia donde tenemos que caminar, si empezamos a cambiar, a volvernos locos, al final probablemente des pasos hacia atrás, tenemos que seguir con esa idea, confiándola, mejorándola, corrigiéndola por supuesto, porque hay muchas cosas que corregir, pero ir en esa línea.

- ¿Tiene bajas por lesión o por sanción?

Sanciones no tenemos ninguna (salvo la del propio entrenador), seguimos con todos los jugadores limpios, sí que Aguinaga es el único jugador para esta semana que no va a estar disponible, después de una falta bastante dura el otro día en Tudela que lo tuvimos que cambiar al descanso. Tiene un esguince de tobillo de momento bastante llamativo. El resto de jugadores, tanto San Martín, Ayensa ya están entrenando con el grupo, el resto de jugadores están totalmente disponibles.