El Calahorra llega al partido contra la UDL con las dudas de Víctor López y Javi Bueno

El Calahorra llega a la recta final de la temporada 2024-2025 en una mala situación, en uno de los puestos de descenso directo ... a Tercera División.

Terminó el 2024 en la novena posición, pero desde el regreso a la competición después de las vacaciones de Navidad no ha logrado encadenar buenos resultados y el balance resulta negativo con cuatro derrotas, cuatro empates y sólo una victoria en lo que lleva de 2025. A falta de ocho jornadas, el conjunto dirigido por Iván Ruiz no podrá mantener la categoría si no consigue mejorar sus cifras. En las dos últimas citas ha recibido cinco goles en contra y no ha logrado marcar.

Para colmo de males, está pendiente la participación el domingo contra la UD Logroñés de dos jugadores clave, habituales del once titular como son el lateral Víctor López, que en el partido contra el Alavés B tuvo que ser sustituido por problemas musculares y el mediocentro Javi Bueno, que la semana pasada fue baja al fracturarse el tabique nasal el 2 de marzo en La Planilla contra el Deportivo Aragón.

En el caso de Víctor López, después de Iñigo Zubiri es el rojillo con más minutos esta campaña, 2.126. Ha intervenido en las veintiséis jornadas. Javi Bueno, el sexto con más tiempo sobre el césped, suma 1.599 minutos en veintidos jornadas.

Además, uno de los revulsivos en el ataque calagurritano, Mohamed Gouda, de nuevo ha sido convocado por su país, Catar. Esta vez, para el Campeonato Internacional Amistoso Sub-23 que se disputará en Doha del 19 al 25 de marzo. El conjunto catarí tenía previsto iniciar el miércoles los entrenamientos. Gouda ha jugado dos partidos este año con el Calahorra como suplente. Estuvo con su selección desde mediados de diciembre hasta finales de febrero. También se incorporó tarde a la liga en 2024 por lo que sólo acumula 352 minutos en doce encuentros.

Por otro lado, de los cuatro fichajes de invierno, salvo Junior y Diego López, el resto apenas tiene presencia en el campo. Asier Etxaburu ha sido titular en una jornada y Joel Sánchez sólo ha jugado 21 minutos.