El Calahorra se agarra a la vida y empuja a la UD Logroñés por el precipicio

Un gol de Iñigo Zubiri al filo de la hora de juego ajustició a la UD Logroñés en La Planilla y dio tres puntos ... importantísimos al Calahorra. Ese gol, a balón parado significa que los rojillos se agarran a la permanencia mientras que los riojanos siguen cayendo por su particular precipicio, aunque desconoce su profundidad. El play off sigue alejándose. ¿Y la Copa? Dependerá de las ganas de jugar a fútbol que tengan los blanquirojos en los partidos que restan.

El gol fue sin duda lo mejor, por la consecuencia, de un partido que enfrentaba a dos equipos que se manejan en la oscuridad futbolística, en el pánico a dar un paso en falso y en el que el Calahorra fue superior en la recta final. Iván Ruiz solventó la ausencia de Víctor López con la presencia de Garro en el lateral, mientras que Yayo Urzay apuntaló la medular con Iván Garrido en sustitución de Agúero, lo que provocó una mayor lentitud en las transiciones. Más allá de esos detalles, fútbol, lo que es fútbol, no existió. Ambos explicaron durante una hora por qué no están cumpliendo sus objetivos. Incluso vivir en descenso, de donde le va a ser muy difícil salir al equipo de La Planilla con las carencias que tiene, sobre todo en ataque.

Calahorra Brais, Garro, Zubiri, Vega, Hualde, Villar, Cobo (Javi Bueno, 78), Ballardo (Sánchez, 78) , Júnior (David Sánchez, 67), Diego López (Aparicio, 67) y Etxaburu (Salinas, 56). 1 - 0 UD Logroñés Royo, Yasin (Mateo, 86), Monreal, Joao, Iñaki (Facchin, 69), Garrido (Barrero, 60), Riki (Agüero, 69), Caballero (Gualda, 84), Bonilla, Madrazo y Lupu Árbitro: Ruiz Martín. Amonnestó al local Júnior y a los visitantes Monreal, Joao e Iñaki.

Goles: 1-0, m. 58. Zubiri, de cabeza, a balón parado.

Incidencias: Vigésimo séptima jornada de Liga. La Planilla.

Sin ideas, el Calahorra apeló al orden y a la contra y la UD Logroñés a buscar escaramuzas. No había continuidad, ni velocidad ni precisión. La UD Logroñés no corre ni cuando le persiguen pistola en mano. Buscaba la salida por la derecha de Riki, pero sin remate, ante la ausencia ofensiva de Iñaki y Madrazo. Además, la zaga abusaba del pase horizontal, y los creadores, Caballero y Bonilla, ni recibían en condiciones ni hacían por recibir. El Calahorra no tenía prisa y ni siquiera incitaba al rival a liberarse. Llegó a enlazar en dos minutos tres saques de esquina consecutivos, sin remate ninguno de ellos, y cuando entraba en el área sacaba el balón para que acabase con potencia en la grada. Un panorama desolador para el espectador.

Sin respuestas

Con un aire más alegre, ambos equipos iniciaron la segunda mitad con en anhelo de hacer en cuarenta y cinco minutos todo lo que querían. Amagó primero el cuadro capitalino, que cuando llegaba al área, con lo que le cuesta, se perdía en enumerar pases y se olvidaba de disparar. Eso le pasó a Lupu, por ejemplo, en su afán de servir el gol para empujarlo a Riki. El rumano sí que disparó minutos después, pero el balón acabó en saque de esquina. O a Barrero. O a Caballero. Ocasiones tímidas y, además, las últimas tenía un detonante: el gol de Zubiri. A balón parado. Fundamental en esta categoría, pero del que carece también la UDL. en sí, ¿qué tiene este equipo más allá del nombre? Nadie marcó a Zubiri, hombre a marcar siempre en el balón parado. Entró al segundo palo y superó a Monreal, Garrido e incluso a Royo, pues cabeceó muy cerca de la portería. Sin hacer nada, el Calahorra mandaba en el marcador. Ahora bien, la UDL tampoco había hecho nada. Un acción aislada, si bien poco después Chus Villar se jugó sin éxito el mano a mano con Royo. El Calahorra entró en los mejores momentos. Tuvo el segundo a la salida de un saque de esquina, otra vez el balón parado, pero el remate de Salinas se paseó por el área pequeña. Salinas repitió poco después en carrera, pero Royo se hizo con el balón.

El gol le había liberado, mientras que a la UD Logroñés le potenció la falta de personalidad que evidencia día tras día. Se abrió el partido. El Calahorra quiso aprovechar los espacios y a la UD Logroñés le entraron las prisas. Aceleró y atacó con insistencia. Incluso Lupu pudo empatar el duelo con un testarazo., pero Brais mandó el cuero a córner. Su historia de siempre, la que refleja que solo comienza a nadar cuando siente que se ahoga. Y lo cierto es que se está ahogando fruto de su desidia, que va más allá del vestuario.