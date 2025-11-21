El Alfaro recogerá alimentos y homenajeará a los que inauguraron La Molineta

E. P. / I. G. Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

Después de seis derrotas consecutivas, el Alfaro buscará revertir la tendencia y remontar vuelo este domingo ante un Tudelano en alza, que ha escalado hasta la segunda posición en la tabla. Desde las 17.00 horas en La Molineta, el derbi ribero será, por lo tanto, especial en lo deportivo. Y también en lo social, merced a dos iniciativas lanzadas desde la entidad.

Por una parte, y en colaboración con el Banco de Alimentos de La Rioja, el partido servirá para recoger alimentos o donativos económicos que los asistentes quieran sumar a la causa para apoyar a las personas desfavorecidas.

Además, en el marco del 50 aniversario de la construcción del campo de La Molineta, la directiva ha organizado un homenaje a los jugadores que defendieron la camiseta blanquilla en el partido inaugural hace medio siglo.

En el terreno deportivo, el enfrentamiento resulta muy importante para un Alfaro que necesita empezar a sumar de manera habitual para escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Los riojabajeños anhelan romper con su mala racha de resultados: sus seis derrotas consecutivas les han hecho caer hasta el último puesto de la tabla clasificatoria, a siete puntos del decimotercer puesto.

El Tudelano, por su parte, volvió el pasado fin de semana a la senda del triunfo después de haber caído la jornada previa frente al Alavés B. El bloque dirigido por el riojano Héctor Urquía ha firmado un gran inicio de temporada y, gracias a eso, se ha convertido en uno de los candidatos más firmes a pelear por los primeros puestos.