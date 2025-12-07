LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Burusco, autor del tanto con el que el Alfaro mandó en el marcador durante 40 minutos, en una arrancada. E. P.

Fútbol | Segunda Federación

La injusticia golpea al Alfaro

Tras un completo partido en el que los riojanos merecieron la victoria, el Real Unión remontó en un añadido de 8 minutos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:48

Comenta

Llegó el minuto 90 con Aitor Pérez en el suelo. Se le había vuelto a salir el hombro al bravo lateral. Sin cambios, seguía en ... el campo, reubicado en punta para defender el 1-0 con el que el Alfaro superaba al Real Unión en otro convincente partido. El banquillo solicitaba al línea cuánto era el tiempo añadido. Tardaba en responder. Cuando cantó 8 minutos, banquillo y grada se llevaron las manos a la cabeza y aún reprocharon más un arbitraje muy protestado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  7. 7 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  8. 8 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  9. 9 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La injusticia golpea al Alfaro

La injusticia golpea al Alfaro