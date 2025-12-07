La injusticia golpea al Alfaro

Llegó el minuto 90 con Aitor Pérez en el suelo. Se le había vuelto a salir el hombro al bravo lateral. Sin cambios, seguía en ... el campo, reubicado en punta para defender el 1-0 con el que el Alfaro superaba al Real Unión en otro convincente partido. El banquillo solicitaba al línea cuánto era el tiempo añadido. Tardaba en responder. Cuando cantó 8 minutos, banquillo y grada se llevaron las manos a la cabeza y aún reprocharon más un arbitraje muy protestado.

En ese desquicie el Real Unión encontró dos huecos en la hasta entonces sólida defensa riojana. Soroeta remató un centro al área pequeña en el 96. Con todo el Alfaro pidiendo el final, Unai García se abrió con el balón en la derecha y dibujó un disparo impecable rozando el palo largo a unos centímetros de la estirada de Gorka Alegría. «Qué injusto», fue la expresión más repetida. «El segundo ha sido con el tiempo cumplido», apretó los labios el entrenador blanquillo, Óscar Gurría, entre las protestas de jugadores y afición.

Alfaro Alegría, Aitor, Santos, Salvador, Benito, Sota (Domínguez, m. 53), Aguado, Losantos (Berzal, m. 86), Burusco (Dios, m. 76), Riccobene (Garrido, m. 76) y Arturo. 1 - 2 Real Unión Tena, Fontán (Tellechea, m. 67), Carrillo, Fernández (Louakima, m. 83), Mateo, Arruti (Ayoola, m. 67), De la Mata, García, Mustapha (Iradi, m. 57), Miguélez (Sangalli, m. 57) y Soroeta. Goles: 1-0 min 57: Burusco cabecea a la red un saque de esquina desde el primer palo. 1-1 min 96: Soroeta remata de espuela cruzada un balón metido al centro del área . 1-2 min 99: García se abre con la derecha a la frontal y arma un disparo impecable al palo largo.

Árbitro: Gonzalo López Romera, asistido por Víctor J. Gurucharri y Fernando Castillejo. Por el Alfaro, mostró amarilla a Burusco (35), Benito (61), Domínguez (65), Aitor (65) y Losantos (72) además de roja al entrenador de porteros Moisés Díaz Aldagalán al finalizar. Del Real Unión, vio amarilla Soroeta (87).

Incidencias: Cerca de 500 espectadores en La Molineta, en tarde otoñal apacible. Los aficionados de Irún prendieron una bengala.

Fueron los minutos que cambiaron el rumbo de un partido que había discurrido bajo el plan marcado por el Alfaro y que tanto temía el entrenador irundarra, Ramsés Gil. El Alfaro supo maniatar al histórico club en la primera parte, tuvo más llegadas y las certificó con el gol de Burusco en el 57 al cabecear un saque de esquina.

Consciente y advertido de las capacidades alfareñas, el Real Unión salió muy metido en el partido, buscando área. En los primeros diez minutos forzó tres saques de esquina. En el 5, García encaró por la derecha y centró al cruce en diagonal de Soroeta, que disparó al exterior de la red. Y poco más tuvo en ataque en la primera parte, más allá de buscar la velocidad por la izquierda de Mustapha. La entrega defensiva de los blanquillos en cada línea mantenía su área sin peligro guipuzcoano.

Superada la primera media hora, las ocasiones comenzaron a ser riojanas, como un disparo de Losantos que repelió Tena, otro que armó tras un rechace de saque de esquina y que el meta detuvo en dos tiempos, una entrada de Aitor tras robo de Riccobene, un disparo de Burusco que obligó a la estirada de Tena o un saque de esquina cerrado de Sota que tuvo que sacar de la escuadra de puños.

Un pisotón a Sota obligó a su cambio en el inicio de la segunda parte. Pero el Alfaro seguía ordenado. Y Burusco marcó en el 57. Ante los intentos vascos brilló Alegría con varias paradas, dos de ellas a bocajarro ante Soroeta. También ante la falta puesta por Arruti, la estirada ante el balón cruzado por Ayoola o un rechace a un centro-chut que golpeó en la defensa y su mano lo desvió con el larguero.

Con el Real Unión buscando el empate, Dios y Losantos revolucionaron la banda izquierda, tuvieron tres grandes ocasiones que apagó Tena. No llegó la sentencia, sí la injusticia.