El Alfaro cae en la tanda de penaltis ante el Sanse

El Alfaro se despidió de la Copa Federación tras caer en la tanda de penaltis ante el Sanse. Las paradas de Alguacil en los lanzamientos ... de Turu y Hugo decidieron una eliminatoria con 120 minutos sin goles.

A pesar de la intensidad del primer tiempo, el equilibrio y el buen papel de las defensas impidieron que hubiese muchas ocasiones. El local Garci botó una falta buscando la escuadra, aunque se le fue un poco desviada. Fue la primera acción de ataque del choque. La primera del Alfaro fue muy clara para Álex ya casi en el ecuador, aunque falló solo ante el portero al poner mal el pie tras un pase interior en el área de Turu. Respondió el cuadro sansero con un remate desde la frontal de Marvin que atrapó abajo Gorka Alegría. Y la más clara del partido fue para Jacobo, que remató a quemarropa y cayéndose, Gorka Alegría metió una mano increíble para salvar el 0-1.

SANSE Alguacil; Iván (Rami, min. 89), Palomo, Marvin, Gonzalo (Ocaña, min. 67); Galicia (César Llopis, min. 95), Javi Robles (Varo, min. 67); Garci, Jacobo (Alejandro Blanco, min. 78), Christian (Harta, min. 67); y Vander. 0(4) - 0(2) ALFARO Alegría; Mario Gil (Aitor Pérez, min. 60), Asier Benito, Álex, Pascual (Jaime, min. 71); Mario León, Íñigo (Hugo, min. 60), Alejandro (Fran Sota, min. 83), Garri (Íñigo Burusco, min. 113); Asier Berzal (min. 71), y Turu. Árbitro: Agraz Díaz (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Varo y al entrenador Manolo Sanlúcar y a los visitantes Garri, Mario León y Aitor Pérez.

Tanda de penaltis (4-2): Harta (gol, 1-0), Jaime (gol, 1-1), Garci (gol, 2-1), Íñigo Burusco (gol, 2-2), Llopis (gol, 3-2), Turu (para Alguacil, 3-2), Vander (para Alegría, 3-2), Hugo (para Alguacil, 3-2), Marvin (gol, 4-2).

Campo: Nuevo Matapiñonera. 600 espectadores.

En el segundo periodo también hubo bastante igualdad, pero a base de córners el conjunto franjirrojo rondó la portería alfareña. A Jacobo se le fue ligeramente picado un cabezazo en un córner y Palomo no fue capaz deempalmar en área pequeña un córner en el que había ganado claramente la posición.

Alejandro tuvo dos remates en rechaces en la frontal del área que se le fueron desviados. El mediocentro se retiraría poco después lesionado.

Harta bajó un esférico en el área, se revolvió y mandó ligeramente alto. Y antes del final del tiempo reglamentario un balón rebotado en un centro de Mario León lo empalmó Fran Sota de primeras, encontrándose con una gran mano de Alguacil que salvó un 0-1 que podría haber sido definitivo tratándose de la altura de partido en la que se estaba.

En la prórroga un centro de Rami desde línea de fondo lo remató solo en el primer palo Harta sin darle dirección a portería. En el otro lado, golpeo muy alto de Fran Sota desde fuera del área.

Vander resbaló a causa del mal estado del campo cuando iba a golpear en el área tras un centro.

La eliminatoria se fue a la tanda de penaltis, en la que las paradas de Alguacil a Turu y Hugo resultaron determinantes.