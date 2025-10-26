El Alfaro busca hacer valer La Molineta ante el Alavés B

Después de dos jornadas desplazándose a otros campos, después de caer en sus visitas al Deportivo Aragón en Zaragoza y en Las Gaunas ante ... la SD Logroñés, el Alfaro vuelve a jugar esta tarde en su casa, con su afición, en el que califica como su fortín. Los blanquillos reciben esta tarde en La Molineta al Alavés B con el afán de hacer valer que es el césped sobre el que suma en cada partido y no cede derrota.

Desde las 17.00 horas, la visita del Deportivo Alavés B es el cuarto encuentro en este inicio liguero en el que el Alfaro se mide a un filial: perdió 4-3 con remontada en el descuento ante el Eibar B, empató en casa a uno ante el Basconia en la visita de los cachorros del Athletic de Bilbao y perdió 3-2 ante el Aragón.

Buscará la victoria ante un filial vitoriano que ocupa la novena posición en la clasificación con 10 puntos gracias a tres victorias y tres empates. De esas victorias, importantes como la primera por 2-0 ante la UD Logroñés o a las dos a domicilio por 0-1 al Eibar B y por 0-2 al Basconia.

Tras dos derrotas en dos desplazamientos consecutivos, los de Gurría buscan vencer en una Molineta invicta

Resultados que muestran una de las fortalezas de los vitorianos: puntúan cuando mantienen su portería a cero. De hecho, son el equipo que menos goles ha recibido en estas siete jornadas, con sólo cuatro dianas en contra. Y amortizan las seis que marcan para sumar en la mayoría de partidos en los que las celebran. Eso sí, si no marca, el Alavés B puede conducirse a la derrota, como la que sufrió la pasada jornada ante el Gernika en su campo.

Pugnará el Alfaro por los tres puntos desde la seguridad que dio la victoria en casa ante un Utebo líder y desde la convicción de que, a pesar de los resultados como visitantes, los de Óscar Gurría han competido contra todos los rivales, primer objetivo del técnico blanquillo para encaminarse hacia cosechas positivas. Para esta tarde, mientras espera a que Juan Losantos culmine la recuperación de su lesión en la clavícula, el cuerpo técnico ha convocado a todos los jugadores y esta tarde hará un descarte.