LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la celebración de los blanquillos del gol de Álex Aguado que dio la victoria en el último partido en casa ante el líder, el Utebo. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro busca hacer valer La Molineta ante el Alavés B

Los blanquillos reciben al filial vitoriano, noveno en la tabla con 10 puntos gracias a ser el equipo menos goleado del grupo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:03

Comenta

Después de dos jornadas desplazándose a otros campos, después de caer en sus visitas al Deportivo Aragón en Zaragoza y en Las Gaunas ante ... la SD Logroñés, el Alfaro vuelve a jugar esta tarde en su casa, con su afición, en el que califica como su fortín. Los blanquillos reciben esta tarde en La Molineta al Alavés B con el afán de hacer valer que es el césped sobre el que suma en cada partido y no cede derrota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  8. 8 San Román amplía su museo al aire libre
  9. 9

    Mismos errores, mismo resultado
  10. 10

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alfaro busca hacer valer La Molineta ante el Alavés B

El Alfaro busca hacer valer La Molineta ante el Alavés B