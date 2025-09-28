El Alfaro busca seguir sumando ante el Gernika

Ernesto Pascual Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Viajar a Guernica le trae buenos recuerdos al Alfaro. Hace poco más de un año, los blanquillos se desplazaban para disputar su primer partido tras ascender a Segunda Federación. «Era un partido en el que todos nos daban por derrotados, lo hicimos bien y ganar con ese 0-1 nos hizo empezar a crecer», recuerda con una sonrisa el entrenador blanquillo, Óscar Gurría.

Vuelve a visitar el Alfaro esta tarde tierras vizcaínas en los inicios de esta campaña. Y con el afán de que el partido acabe igual o parecido al de hace un año, con un triunfo que haga despegar con tres puntos en la tabla al equipo, ratificando con resultados el buen inicio en el campo.

Será desde las 17.00 horas en el Estadio Urbieta 2, un campo de hierba artificial al que el equipo confía en adaptarse bien y rápido gracias a sus entrenamientos en el anexo del mismo terreno de La Molineta.

Con dos empates para el casillero en las tres jornadas disputadas ante otros tantos grandes y potentes equipos vascos, contar la primera victoria de esta temporada es para el Alfaro un deseo. Más ante un equipo que, dada la trayectoria del año pasado, puede considerarse de su liga, la que forman los conjuntos que pugnan por la permanencia en Segunda Federación.

Eso sí, Gurría subraya que la búsqueda de ese primer triunfo no supone ansiedad para el equipo. «Creo que no hay presión por la victoria. Tenemos que ir a competir –expone el entrenador blanquillo–. Aquí, en el Alfaro, nadie te va a meter presión por ganar, porque sabemos lo difícil que es. El año pasado, sin presión de ninguna clase, hicimos una gran campaña y sacamos el objetivo adelante. Hay que tener calma, porque esto va por fases y la cosa cambia, ganaremos partidos que no teníamos que ganar, perderemos otros en los que teníamos que vencer... Vamos sumando poco a poco en una liga cada vez más complicada. Y los equipos ya nos tienen más respeto: ya no vienen a ganarnos porque somos un equipo de Tercera... Somos de Segunda Federación y nos tienen en cuenta».

Desde ese planteamiento, los blanquillos visitan a un rival que juega su primer partido en casa en esta temporada tras comenzar la liga con tres desplazamientos consecutivos: para caer en sus visitas al Deportivo Aragón (2-0) y Utebo (3-1) pero que se resarció el pasado domingo con una victoria 1-4 en Nájera.

Para buscar los puntos en tierras vizcaínas viaja el Alfaro con las bajas de dos de sus arietes ofensivos, Mario Gil e Íñigo Burusco, que salen de la convocatoria por molestias. Pero regresan Morillas y Santos.