LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabetas se interesa por Marí, tendido sobre el césped. Agencia LOF

Fútbol | Segunda Federación

Sin gol no hay victoria

La Unión Deportiva Logroñés hace un primer gran tiempo, pero su falta de acierto y de físico le llevan a firmar la derrota ante el Alavés B

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:08

Sin gol no hay victoria y sin victoria el paraíso se torna en infierno. La UD Logroñés arranca la temporada con derrota, 2-0, ... la más dura vivida ante el Alavés B, al que sigue sin ganar. Por juego, no merecieron la derrota, pero competir es otra historia. A la UDL le sobraron ocasiones para marcar, sobre todo antes del descanso, pero como en partidos anteriores mostró que en ella viven dos equipos: el de ritmo y juego brillante que llega al descanso y el que sufre y no es capaz de mantener el paso que marca el rival. Ya lo evidenció en pretemporada y ese defecto no ha desaparecido con el inicio de la competición oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  4. 4

    La videovigilancia inteligente que viene
  5. 5 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  9. 9 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  10. 10

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sin gol no hay victoria

Sin gol no hay victoria