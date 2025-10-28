LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los aficionados del Racing llenan la Laurel en las horas previas a la Copa del Rey
Fútbol | Segunda Federación

Los hinchas han aprovechado a disfrutar de la gastronomía y a hacer turismo antes de que el equipo se enfrente a la SD Logroñés: «Hasta la hora del partido, a tomar unos vinos y a comer»

Martes, 28 de octubre 2025, 18:44

La calle Laurel de Logroño se ha convertido este martes en el punto de encuentro de la afición del Racing de Santander. Los cántabros han aprovechado las horas previas a la Copa del Rey para comprobar de primera mano el ambiente de la capital riojana y disfrutar entre pincho y copas de vino de su gastronomía.

Cerca del mediodía, numerosos hinchas han aprovechado la cercanía de la comunidad cántabra para disfrutar en vivo del partido. «Hemos venido desde Suances para verlo. Nos quedaremos aquí a comer, a ver si hay un poco de fiesta después», decía uno de ellos«.

El objetivo era ver al Racing, pero también «aprovechamos a hacer turismo en esta calle tan hermosa que tenéis, a beber vino, comer pinchos y disfrutar de este día tan bueno», corroboraba otro aficionado. El plan de todos ellos estaba claro: «Hasta la hora del partido, a la calle Laurel a tomar unos vinos y a comer».

Como ellos, más de 900 personas han aprovechado a hacer turismo, disfrutar de Logroño y de su tapeo en las horas previas a la primera ronda de la Copa del Rey, donde «puede pasar cualquier cosa». «El Racing no suele pasar de la primera eliminatoria, pero eso sucede en casa, fuera sí», apuntaba uno de los aficionados en la calle Laurel.

