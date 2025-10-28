La SD Logroñés cambia la rutina por la ilusión

Pocas veces se rompe la rutina en un equipo de Segunda Federación. Partido el fin de semana, alguna jornada de descanso y entrenamientos entre ... duelo y duelo. Casi siempre es igual, salvo cuando llegan citas como la de este martes, en la que la Sociedad Deportiva Logroñés afronta la primera ronda de la Copa del Rey. Es entonces cuando la rutina se deja a un lado y aparece la ilusión. Porque es una competición diferente. Porque el escaparate es mayor. Y porque el rival, casi siempre, juega en una categoría superior, en este caso, el Racing de Santander, líder de Segunda División.

Visitan los cántabros Las Gaunas a partir de las 19.30 horas y lo hacen después de haberse impuesto en sus dos últimos partidos ligueros, ante el Deportivo de La Coruña y el Mirandés. Esos resultados les han llevado a contar con tres puntos de ventaja sobre sus más directos perseguidores en la pelea por el ascenso y a convertirse en el bloque con más victorias de la categoría, siete; y el que más goles a favor acumula, 27. También son, eso sí, los segundos que más dianas encajan.

Son números que dejan bien a las claras el potencial de una plantilla ante la que la SDL se mide sin bajar los brazos de antemano. Así lo dejó claro Adrián Cantabrana, su entrenador, en la rueda de prensa previa al choque, en la que calificó al bloque santanderino como el que «quizás» mejor juega al fútbol de toda la división de plata del balompié nacional.

La empresa se antoja, por lo tanto, complicada para los blanquirrojos pero Cantabrana aseguró este lunes que los suyos ya han activado el 'modo Copa' tras la victoria ante el Deportivo Aragón. Son conscientes de que la liga poco, o nada, tiene que ver con la competición del KO y que enfrente estará «un histórico» del fútbol español que va camino de, al menos, pelear por retornar a la élite. «Vamos a enfrentarnos a un rival muy complicado, pero este partido es una oportunidad, un encuentro muy ilusionante tanto para nosotros como para los jugadores, para el club y para la afición», sintetizó el técnico. «En base a ello tenemos que tratar de dar nuestra mejor versión y seguir siendo nosotros, a pesar del rival y de la categoría y trataremos de afrontar el partido como uno más y, por qué no, ganar», añadió.

Para la cita, Cantabrana tiene la baja de Unai Ayensa pero recupera a David San Martín. Sobre si aprovechará el encuentro para dar minutos a los menos habituales, el entrenador no quiso dar demasiadas pistas. «Vamos a afrontar el partido de la mejor forma posible; a partir de ahí, tendremos en cuenta que venimos de jugar hace 48 horas un encuentro y que eso nos condiciona a algunos jugadores», comentó el técnico, quien terminó alabando a sus pupilos. «Veo a una plantilla muy sensata, con los pies en el suelo; obviamente, tienen ganas de enfrentarse al Racing, pero el equipo es consciente y responsable y siempre da la talla», concluyó.