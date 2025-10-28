LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Moha Traoré, en un entrenamiento de la SDL en Pradoviejo. Juan Marín
Fútbol | Copa del Rey

La SD Logroñés cambia la rutina por la ilusión

Los blanquirrojos aparcan la liga por unas horas para medirse hoy al Racing de Santander, líder de Segunda, en la primera ronda del torneo del KO

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Pocas veces se rompe la rutina en un equipo de Segunda Federación. Partido el fin de semana, alguna jornada de descanso y entrenamientos entre ... duelo y duelo. Casi siempre es igual, salvo cuando llegan citas como la de este martes, en la que la Sociedad Deportiva Logroñés afronta la primera ronda de la Copa del Rey. Es entonces cuando la rutina se deja a un lado y aparece la ilusión. Porque es una competición diferente. Porque el escaparate es mayor. Y porque el rival, casi siempre, juega en una categoría superior, en este caso, el Racing de Santander, líder de Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

