La SD Logroñés cambia la rutina por la ilusión
Los blanquirrojos aparcan la liga por unas horas para medirse hoy al Racing de Santander, líder de Segunda, en la primera ronda del torneo del KO
Logroño
Martes, 28 de octubre 2025, 07:29
Pocas veces se rompe la rutina en un equipo de Segunda Federación. Partido el fin de semana, alguna jornada de descanso y entrenamientos entre ... duelo y duelo. Casi siempre es igual, salvo cuando llegan citas como la de este martes, en la que la Sociedad Deportiva Logroñés afronta la primera ronda de la Copa del Rey. Es entonces cuando la rutina se deja a un lado y aparece la ilusión. Porque es una competición diferente. Porque el escaparate es mayor. Y porque el rival, casi siempre, juega en una categoría superior, en este caso, el Racing de Santander, líder de Segunda División.
Visitan los cántabros Las Gaunas a partir de las 19.30 horas y lo hacen después de haberse impuesto en sus dos últimos partidos ligueros, ante el Deportivo de La Coruña y el Mirandés. Esos resultados les han llevado a contar con tres puntos de ventaja sobre sus más directos perseguidores en la pelea por el ascenso y a convertirse en el bloque con más victorias de la categoría, siete; y el que más goles a favor acumula, 27. También son, eso sí, los segundos que más dianas encajan.
Son números que dejan bien a las claras el potencial de una plantilla ante la que la SDL se mide sin bajar los brazos de antemano. Así lo dejó claro Adrián Cantabrana, su entrenador, en la rueda de prensa previa al choque, en la que calificó al bloque santanderino como el que «quizás» mejor juega al fútbol de toda la división de plata del balompié nacional.
La empresa se antoja, por lo tanto, complicada para los blanquirrojos pero Cantabrana aseguró este lunes que los suyos ya han activado el 'modo Copa' tras la victoria ante el Deportivo Aragón. Son conscientes de que la liga poco, o nada, tiene que ver con la competición del KO y que enfrente estará «un histórico» del fútbol español que va camino de, al menos, pelear por retornar a la élite. «Vamos a enfrentarnos a un rival muy complicado, pero este partido es una oportunidad, un encuentro muy ilusionante tanto para nosotros como para los jugadores, para el club y para la afición», sintetizó el técnico. «En base a ello tenemos que tratar de dar nuestra mejor versión y seguir siendo nosotros, a pesar del rival y de la categoría y trataremos de afrontar el partido como uno más y, por qué no, ganar», añadió.
Para la cita, Cantabrana tiene la baja de Unai Ayensa pero recupera a David San Martín. Sobre si aprovechará el encuentro para dar minutos a los menos habituales, el entrenador no quiso dar demasiadas pistas. «Vamos a afrontar el partido de la mejor forma posible; a partir de ahí, tendremos en cuenta que venimos de jugar hace 48 horas un encuentro y que eso nos condiciona a algunos jugadores», comentó el técnico, quien terminó alabando a sus pupilos. «Veo a una plantilla muy sensata, con los pies en el suelo; obviamente, tienen ganas de enfrentarse al Racing, pero el equipo es consciente y responsable y siempre da la talla», concluyó.
El Racing estará acompañado en Las Gaunas por más de un millar de aficionados
Siempre que el Racing de Santander visita Las Gaunas arrastra a un buen puñado de seguidores junto al equipo. Y en esta ocasión no será menos, puesto que se espera la presencia de más de un millar de aficionados cántabros en las gradas del campo de fútbol municipal de Logroño. «Lo que eso nos dice es la ilusión de nuestra afición, sabemos que es de Primera División y que está por encima de lo que les estamos dando», certificó el técnico de los santanderinos, José Alberto López, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento copero.
No ocultó el entrenador del líder de Segunda División que utilizará el choque para dar minutos a los futbolistas menos habituales en la liga. «Nos motiva, nos ilusiona y nos da la posibilidad de que compitan todos los jugadores», afirmó el asturiano en referencia a la Copa del Rey. Pese a esas rotaciones, el técnico espera que el rendimiento de sus pupilos no descienda y que el Racing pueda plantarse en la segunda ronda del torneo. «Es importante superar la eliminatoria y mantenernos en la competición», sentenció ante los medios.
En la citación de José Alberto no están nombres importantes como los de Andrés, Vicente, Canales y Gustavo Puerta. Tampoco ha entrado en la lista el sancionado Mantilla ni se ha incluido al lesionado Salinas. Sí que viajan a Logroño varios futbolistas del filial cántabro. Samu Calera, Yzan Yurrieta, Diego Fuentes y Andrés Vallecillo esperarán su oportunidad, al igual que Sergio, otro jugador del segundo equipo que ya se ha convertido en un habitual para José Alberto.
