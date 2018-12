Fútbol Sayonara, Lotina Tokio Verdy El que fuera jugador y entrenador del Club Deportivo Logroñés deja entre lágrimas el Tokio Verdy después de no haber logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol japonés S.D. Lunes, 10 diciembre 2018, 17:18

El que fuera jugador y entrenador del Club Deportivo Logroñés, Miguel Ángel Lotina, es uno de los protagonistas de las últimas horas en el fútbol japonés. El técnico deja el Tokio Verdy después de no haber logrado plaza para disputar la máxima categoría del fútbol japonés, tras caer por 2-0 ante el Iwata en el partido decisivo. En su primer año dirigiendo al equipo lo clasificó para el 'play off' de ascenso. Esta campaña, se ha quedado a las puertas de subir.

Lotina, con la bufanda del club japonés al cuello , quiso acercarse a sus aficionados para darles las gracias por su apoyo desde que tomó las riendas del equipo y para reconocerles su importancia. Un emocionante momento en el que el de Meñaca se rompió y no pudo contener las lágrimas, al igual que alguno de sus seguidores.

«Han sido dos años maravillosos, me habéis hecho querer a este país que no conocía, ahora lo quiero de verdad gracias a vosotros. Os quiero pedir que sigáis animando así al equipo, con esta cercanía que habéis tenido en estos dos años, porque un equipo se hace grande no solo por lo que hacen sus jugadores sino también por lo que hace su afición. Muchas gracias a todos, de verdad», se dirigió el técnico a los hinchas del Tokio Verdy.

El acto, espontáneo y emotivo, acabó con el grupo de aficionados que escuchó el discurso del español despidiéndole coreando su nombre -un «¡LO-TI-NA!» repetido y sonoro-, mientras el técnico vasco se alejaba. Lotina, tras dar unos pasos, se volvió e hizo una reverencia final a los seguidores del Tokio Verdy.