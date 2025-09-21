LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, en una ceremonia. EFE

El PSG jugará a la misma hora que la gala del Balón de Oro

Las condiciones climatológicas aplazan el encuentro del Marsella contra los parisinos a este lunes a las 20:00 horas e impedirán que acudan los favoritos para llevarse los premios

David Hernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:34

La gala del Balón de Oro que se celebrará este lunes a las 21:00 corre peligro y podría ser pospuesta. Las condiciones meteorológicas han impedido que el PSG disputase su partido de este domingo en Marsella y según el reglamento del fútbol francés, el encuentro tendrá lugar el día siguiente, con el inconveniente del evento con el que coincide. En circunstancias normales no habría ningún problema porque algún nominado no pudiera acudir o no quisiera hacerlo, como fue el caso del Real Madrid el año pasado. Sin embargo, el PSG campeón de Champions y finalista del Mundial de Clubes acumulará probablemente varios galardones, por lo que esta ausencia sería notable.

El supuesto favorito al premio más importante de todos, Ousmane Dembelé, está lesionado actualmente y en principio no tendrá problema para asistir a la gala. No es el caso de otro aspirante al Balón de Oro como Vitinha, o la situación de jugadores que fueron importantes y estarán entre los mejores del mundo como Nuno Mendes o Achraf Hakimi. Tampoco podría asistir Luis Enrique, que es el claro favorito a recibir el premio a mejor entrenador del año y quizás se tendría que enterar una vez acabado el encuentro contra el Marsella.

De momento no está claro que se vaya a aplazar la gala, pero sí que puede ser un evento atípico ante lo que sería una ceremonia de premios en la que no acuden los ganadores. Este escenario alimenta en cierto modo las esperanzas del barcelonismo, ya que cabe la suspicacia de que con el PSG fuera de juego, exista vía libre para que pudieran llevarse el premio más prestigioso Lamine Yamal o Raphinha. Los organizadores de la gala son conscientes ya de quiénes serán los ganadores, por lo que un reajuste en la fecha del evento podría ser un adelanto de los resultados de la ceremonia.

Otra posibilidad sería que al finalizar el partido del PSG antes de las 22:00 horas, se pudiera hacer de forma telemática la entrega de algunos premios. Sería un acontecimiento único y a la vez, el más probable de todos los escenarios que se tienen que estar planteando desde la organización francesa. En los últimos años este tipo de eventos cada vez son más polémicos y dispares, por lo que no sería algo tan descabellado ninguna de las posibilidades planteadas.

