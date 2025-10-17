LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Badarán. A. B.

La peña Athletic Club de Badarán celebra este sábado su inauguración como peña oficial

Entre los actos destaca un partido de pelota, almuerzo popular y charanga

La Rioja

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:28

La peña Athletic Club de Badarán celebra este sábado su inauguración como peña oficial con diversos actos que se desarrollarán durante toda la jornada, entre los que destaca el partido de pelota que enfrentará a Titín III y Merino I contra Goñi II y Alduntzin en el frontón municipal de la localidad.

Los actos previstos comenzarán a las 12.00 en la plaza Conde de Badarán, con discurso del presidente y en presencia de sus más de 120 socios, vecinos, patrocinadores, autoridades y representantes del Athletic Club.

Posteriormente, se podrá disfrutar de un almuerzo popular con asado y vinos de las bodegas de Badarán. Tras el almuerzo, la charanga La Brigada amenizará el vermú por los bares del pueblo.

Para finalizar, a las 18.00 en el frontón municipal tendrán lugar los partidos de pelota. Primero, jugarán promesas de la Federación Riojana de Pelota y luego el partido estelar con el partido entre Titín III y Merino I contra Goñi II y Alduntzin, que servirá como colofón a la jornada.

Las entradas para el partido de pelota se podrán adquirir hasta el día 17 en la farmacia del pueblo y también en taquilla, con un precio de 10 euros para no socios y 5 euros para los socios de la peña y con sorteo al finalizar.

