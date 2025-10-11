Omar Bravo será juzgado por presuntos abusos a una adolescente

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 11 de octubre 2025, 17:13 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Omar Bravo, exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara o del Deportivo de la Coruña, entre otros, será juzgado por presuntos abusos a una adolescente, tal y como ha decidido un juez de México esta madrugada.

Bravo, de 45 años, jugó para distintos equipos en varios países y también defendió los colores de su selección en el Mundial de 2006 y en los Juegos Olímpicos de 2004. El exfutbolista fue detenido el pasado domingo, como sospechoso de abusar de la hija de 17 años de su novia durante los últimos seis años, es decir, desde que ella tenía 11. De ser declarado culpable podría tener una condena de entre cinco y diez años de prisión.

El juez dictaminó que debido a la naturaleza del presunto delito, Bravo debe permanecer en prisión al menos durante los próximos seis meses. En México, la prisión preventiva se aplica si el acusado es considerado un peligro para la sociedad o el proceso.

«Para este tipo de delitos, debido a su gravedad, la ley prevé este tipo de medidas. Seis meses es un plazo probable, ya que si el juicio se prolonga, tendrá que pasar más tiempo en prisión preventiva», declaró el abogado de la víctima, José Juan Soltero, que fue el encargado de confirmar el proceso judicial al que ahora se enfrenta el exfutbolista.

«Indudablemente hoy se hizo justicia, hoy hubo una declaración de vinculación a proceso por la probabilidad de que el acusado cometió el hecho que se le imputó. Esto quiere decir que la víctima ha probado que efectivamente fue sujeta, en grado probable, de que este hecho se cometió», explicó.

Vídeo y 42 capturas de pantalla

La resolución contra el máximo goleador de Chivas fue tomada tras casi 12 horas de audiencia, en la que sus abogados intentaron desestimar el vídeo y las 42 capturas de pantallas tomadas por la menor, además de un dictamen pericial a la presunta víctima que coincide con las características de un abuso sexual.

Bravo es una estrella en México y era un referente para muchas personas del país. Su profesionalidad y buen hacer en el campo le hacían destacar, pero todo lo que había construido durante su carrera profesional está en caída libre por los escándalos que le rodean.