La modelo que acusa a Neymar de violación expone su versión Neymar / Reuters «Pregunté si trajo preservativos, dijo que no y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto», relata la joven COLPISA / AFP Sao Paulo (Brasil) Jueves, 6 junio 2019, 03:12

Brasil escuchó por primera vez la versión de la joven que acusa a Neymar de violación en una entrevista exclusiva que fue divulgada una hora antes de que el astro, sobre el cual pesan todas las miradas, entrara al campo a disputar un amistoso con la 'Canarinha' frente a Catar. «Fui víctima de violación, de agresión junto a violación», dijo al programa de periodismo 'Conexao Reporter', del canal SBT, en su primera entrevista a un medio de comunicación tras presentar la denuncia el viernes pasado en una comisaría de Sao Paulo.

«Fue agresión juntamente con violación», disparó la joven que se identificó como Najila Trindade Mendes de Souza en su primera entrevista. Los trechos fueron transmitidos la noche de este miércoles por SBT, mientras Neymar, en Brasilia, se preparaba para salir al terreno del estadio Mané Garrincha. «Era mi intención (...) era tener una relación sexual con él», dijo Trindade al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos. En su primera aparición pública, la joven, que se define como modelo, dijo que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. «Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije 'Ok, voy a intentar manejar esto'», respondió Trindade. «Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces 'Ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí parar porque me dolía. Él me dijo 'Disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido», relató la joven.

En otro capítulo de esta historia, la noche de este miércoles el portal de noticias G1 informó que la policía tiene un video grabado por Trindade en un supuesto segundo encuentro. El contenido no fue divulgado.

Desde que estalló el escándalo el sábado pasado, en Brasil sólo se habla de este tema, que desestabiliza a la 'Seleçao' a poco más de una semana del inicio de la Copa América, el 14 de junio. Neymar se declara inocente y, después que la prensa divulgó la denuncia formalizada por Trindade el viernes, publicó un vídeo diciendo ser víctima de una trampa y exponiendo el intercambio de mensajes íntimas entre ambos.

Esto llevó a las redes sociales a la ebullición: «Buenos días, objeto de mi libido», se ha convertido en la frase del momento entre los internautas en Brasil. Esta expresión retoma uno de los mensajes enviados a la estrella del París SG por la brasileña que le acusa, y que él reveló a sus 120 millones de seguidores en Instagram en un video que le valió una investigación por posible crimen virtual.

El lunes, durante una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento de la Granja Comary, en Teresópolis -cerca de Rio de Janeiro-, el seleccionador Tite fue bombardeado con preguntas sobre el caso Neymar. Tite afirmó que no «se permite juzgar» a su delantero, al que considera «indispensable» para la calidad del juego de la Seleçao, aunque tampoco «insustituible».

Mientras el seleccionador hablaba, a metros de distancia un coche de la policía llegaba a la Granja Comary para citar a Neymar a declarar por la exposición de la conversa. «Prefiero un delito en Internet que una violación», reaccionó el padre de Neymar en una entrevista.

Hasta el presidente Jair Bolsonaro entró en la polémica afirmando que creía en el atleta. «Esta noche debo ir al partido (amistoso) de Brasil (contra Catar, en Brasilia). Espero poder darle un abrazo a Neymar antes del partido. Pasa por un momento difícil, pero yo creo en él», dijo Bolsonaro a periodistas durante una actividad oficial.

Algunos patrocinadores no ocultan su inquietud por el caso Neymar, como Nike, que ha manifestado su «profunda preocupación».

Tostao, campeón del mundo con el Rey Pelé en aquella fabulosa selección de México 1970, habla de una sensación de desastre para un jugador que parece nunca haber llegado a la madurez cuando ya tiene 27 años. «Es terrible para el fútbol brasileño ver un talento tan fenomenal perdido en el mundo de las celebridades, sin la orientación adecuada», escribió en una crónica publicada el miércoles en el diario Folha de Sao Paulo.

Antes de que la entrevista de Trindade fuese difundida, Neymar colocó una foto suya en su Instagram agradeciendo a dios, a su familia y amigos. «Hoy tengo uno de los juegos más difíciles de mi carrera, si no es que es el más (por las circunstancias)», escribió el astro.