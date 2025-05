Llona: «Mi carrera la he dirigido yo y el éxitoha llegado cuando tenía que llegar»

El ascenso a Segunda División con el Real Unión que se le resistió como futbolista en junio de 2003 le ha llegado ahora, 22 años ... más tarde, y estando al frente del banquillo de la Cultural Leonesa. Raúl Sáenz del Rincón, Llona en el mundo del fútbol (Logroño, 1976), consigue su mayor éxito tras una temporada en la que su equipo ha sido líder de la primera jornada a la última. El exentrenador de UD Logroñés –los dos últimos meses de la campaña 2012/13 y toda la 2013/14– y SD Logroñés –en dos etapas, primero 2014/15 y 2015/16 y luego 2021/22 y 2022/23– repasa con Diario LA RIOJA un año «inolvidable», pone ya el foco en la Liga de Fútbol Profesional y también opina sobre la situación del fútbol en su ciudad.

– Raúl Llona, entrenador de Segunda División. ¿Cómo le suena?

– Pues suena bien la verdad. Es la consecuencia de todo el trabajo que hemos estado realizando esta temporada.

– Y en su caso también por los años de dedicación al mundo del fútbol, primero como jugador y después como entrenador. Pero este éxito, ¿no le llega tarde, casi a los 49 años?

– Bueno, creo que el éxito ha llegado cuando tenía que llegar. Yo he dirigido en todo momento mi carrera, eligiendo dónde quería estar, al principio combinando la faceta personal y la profesional porque consideraba que entonces era lo mejor. Entonces pensaba que no era momento de salir de mi casa, de dejar mi ciudad... Estuve en las categorías inferiores del Alavés –pero residía en Logroño–. Hasta que hace dos años ya di el paso cuando firmé por la Cultural Leonesa y la temporada pasada me vine aquí yo solo.

– Y en ese camino emprendido por usted, en esta campaña que ahora finaliza ha estado ya acompañado por su mujer y dos de sus hijos –el tercero vive en San Sebastián ya que juega en las categorías inferiores de la Real Sociedad–. Con lo que este éxito compartido, ¿aún sabe mejor?

– Por supuesto. Que vinieran a vivir a León mi mujer y dos de los hijos ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Porque tener cerca a los seres más queridos siempre es reconfortante porque dan el apoyo cuando se necesita, porque en los momentos en los que no iban bien las cosas estaban al lado dándome cariño... Y ahora también han podido vivir de cerca los éxitos que hemos conseguido. Ellos son partícipes de mis logros.

– La 'Cultu' ha sido líder desde la primera a la última jornada, algo que es difícil o casi imposible de repetir. Y en cambio han ascendido de categoría porque en el enfrentamiento directo con la Ponferradina ustedes ganaron 2-0 y perdieron 2-1. ¿Por qué ha habido que sufrir tanto?

– Nosotros hemos sido conscientes en todo momento de que teníamos una ventaja y de que la estábamos gestionando. Pero al mismo tiempo sabíamos que esas diferencias –llegaron a ser de nueve puntos sobre el segundo clasificado en marzo, por ejemplo– no eran del todo reales porque la igualdad en la categoría esta temporada ha sido tremenda. Pero el equipo ha confiado siempre en el trabajo, ha currado muy duro en el día a día y siempre ha ido partido a partido, sin mirar la distancia sobre los que venían por detrás. Ni hemos lanzado las campanas al vuelo cuando la cosa iba bien ni nos hemos llevado las manos a la cabeza en los momentos de mayor dificultad, que también los ha habido, sobre todo en las últimas jornadas. Sí ha habido un gran desgaste emocional por mantener el liderato desde la primera jornada y eso ha contribuido a que hayamos llegado fundidos.

Renovación por firmar

– ¿Y ahora qué?Porque su contrato se renueva automáticamente por el ascenso, ¿no?

– Bueno, ahora primero tenemos que terminar la temporada –les falta por jugar, mañana sábado, el partido de vuelta contra el Ceuta, correspondiente a la eliminatoria de campeones de los dos grupos de Primera RFEF tras el 2-2 del encuentro de ida en León– e intentar poner el broche de oro. Y en los próximos días irán saliendo todas las noticias que esperamos. Hay que tener paciencia y tranquilidad porque todo llegará.

– Entiendo que ya estará pensando en la exigente y complicada Segunda División donde esta temporada, por ejemplo, ha descendido el Tenerife y han sufrido Zaragoza, Málaga o Sporting, todos ellos equipos con pasado en Primera y que han jugado competiciones europeas.

– Es una categoría preciosa, con clubes de una larga y exitosa trayectoria aunque ahora algunos no estén pasando su mejor momento. Pero seguro que tienen la ilusión y el objetivo de volver a ser lo que fueron. Y nosotros tenemos que intentar estar a la altura, trabajar desde el primer día con energía y con fuerza porque no queremos llegar para marcharnos a las primeras de cambio sino que el objetivo es tener continuidad en la categoría.

– ¿Le hace especial ilusión visitar algún estadio de Segunda o enfrentarse a algún equipo?

– Me hace ilusión todo. Vamos a ver cómo terminan los 'play off' de ascenso pero hay equipos cerca de León como pueden ser el Oviedo –sí peleará por el salto a Primera División– o el Sporting o algunos clubes andaluces como el Cádiz o el Málaga que son muy atractivos.

– ¿Cómo está viviendo León este éxito que venía esperando desde el anterior ascenso a Segunda hace siete temporadas?

– La ciudad se ha volcado. Tenía ganas porque en 52 años había vivido dos ascensos. La afición siempre nos ha apoyado pero su implicación de las últimas semanas ha sido tremenda y se ha visto en las celebraciones.

– Desde la distancia, ¿cómo se ve el fútbol en Logroño? La próxima temporada la ciudad seguirá en Segunda RFEF.

– Para poder opinar hay que tener toda la información y yo no la tengo, pero que una comunidad como La Rioja no tenga fútbol en una categoría superior no es bueno. Eso significa que algo estamos haciendo mal.

– ¿Y qué se debe hacer para emular a la Cultural Leonesa y llegar a Segunda División?

– Hay que tener continuidad, eso en primer lugar. Yo creo mucho en los proyectos, en las personas que llevan tiempo en un sitio, porque los cambios continuos generan inestabilidad y eso conlleva dar volantazos en busca de la dirección correcta. Hasta que no haya proyectos a largo plazo, creo que dar ese salto puede costar mucho tiempo.

– Y además la próxima temporada las dificultades pueden ser mayores porque si UDL y SDL repiten en el grupo contra los equipos vascos, tendrán de rivales a tres descendidos como Amorebieta, Sestao y Real Unión a los que se ha enfrentado la Cultural.

– Puede ser un grupo fortísimo. El Real Unión, aunque tendrá que reducir presupuesto por bajar de categoría, seguro que confecciona un equipo para intentar el ascenso directo. El Sestao ha bajado con una buena plantilla pero no le ha acompañado la fortuna en muchos momentos y trabajará por regresar a Primera RFEF. Y el Amorebieta estaba hace poco en Segunda así que ya solo por eso es otro claro favorito.