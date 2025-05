Sorloth regala un póker y entra en la historia de la Liga

Amador Gómez Madrid Sábado, 10 de mayo 2025, 23:00 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

Con un póker a la Real Sociedad y el 'hat trick' más tempranero de la Liga, en los primeros 11 minutos, Alexander Sorloth destrozó a la Real Sociedad y entró en la historia del campeonato. Nunca antes un futbolista de la Liga había marcado tres goles en un inicio de partido tan explosivo, y el delantero noruego del Atlético lo consiguió en un período de tan solo cuatro minutos, para marcar después cuatro tantos en media hora. Por primera vez sin Julián Álvarez ni Antoine Griezmann en el once, el suplente Sorloth, que habitualmente ejerce de revulsivo en el Atlético saliendo desde el banquillo, se aprovechó del cambio de sistema de Simeone y, gracias a una sorprendente eficacia, fulminó a la Real en un comienzo arrollador y se erigió en héroe inesperado.

La exhibición de Sorloth estuvo coronada por cuatro zurdazos, pero el noruego tuvo también en la segunda parte un remate al travesaño, en el minuto 50, aunque entonces estaba ligeramente adelantado tras el pase de Marcos Llorente. Ahí tuvo su quinto gol, aunque en caso de haber acabado el balón en la red habría tenido que ser revisada esa jugada protagonizada por un jugador que firmó una primera parte primorosa en el Metropolitano en el Día del Niño. Sorloth no pudo hacer mejor regalo en jornada tan señalada. Por tercera vez en su carrera, el ariete de 29 años consiguió marcar cuatro goles, tras haberlo logrado en su país y también la pasada temporada frente al Real Madrid con la camiseta del Villarreal.

Con Sorloth encendido, cuando la Real se quiso dar cuenta ya tenía tres tanto en contra, el primero gracias a una asistencia de Pablo Barrios desde la derecha, el segundo tras un pase de Samu Lino, y el tercero en una jugada desgraciada que despejó Jon Marín, rebotó en Aritz y cayó a los pies del noruego para fusilar de nuevo. Había desvelado Simeone que buscaría hacer daño por las bandas con Barrios, en el partido número 100 del canterano, y con Lino, y ambos fueron decisivos para el memorable partido de Sorloth.

Atlético de Madrid Oblak, Giuliano (Griezmann, min. 68), Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán, Barrios (Nahuel Molina, min. 55), De Paul (Gallagher, min. 74), Koke, Lino (Lemar, min. 68) y Sorloth (Correa, min. 74). 4 - 0 Real Sociedad Remiro, Aramburu, Jon Martín, Aritz, Javi López, Sucic (Turrientes, min. 62), Pablo Marín, Zubimendi (Olasagasti, min. 73), Kubo (Zubeldia, min. 46), Oyarzabal (Mariezkurrena, min. 46) y Barrenetxea (Sergio Gómez, min. 54). Goles: 1-0: min. 7, Sorloth. 2-0: min. 10, Sorloth. 3-0: min. 11, Sorloth. 4-0: min. 30, Sorloth.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano.



El técnico del Atlético colocó a su hijo Giuliano como carrilero, con Llorente central por la derecha y Barrios como interior, y desde esa banda el conjunto colchonero y, sobre todo Sorloth, encontraron una mina. La Real se vio sorprendida y desbordada por ese inicio letal de un delantero que ya lleva 17 goles esta temporada, después de un póker culminado por la banda izquierda, desde la que Javi Galán también ejerció de asistente de un matador del área que enchufó casi todas las que tuvo.

Sin el sancionado Julián Álvarez, Alexander Sorloth no pudo responder de mejor manera en la alineación titular, con una pegada demoledora para liderar la sorprendente goleada rojiblanca que certificó, por si no estaba ya bastante clara, la clasificación del Atlético para la Champions. Para la Real y, en especial para Imanol Alguacil, que nunca ha ganado al Atlético, su último duelo contra los colchoneros en el banquillo donostiarra no pudo ser más doloroso, con un verdugo que fue despedido con una merecida ovación cuando fue sustituido a falta de un cuarto de hora. Pese a que el Atlético se relajó tras el descanso, el conjunto de Simeone siempre estuvo dominador y nunca sufrió al ante una Real en un duelo monopolizado por el único goleador de la noche, que ya está en el libro de lo récords de la Liga con una marca hasta ahora inédita.