El Real Madrid registra otro récord de ingresos: 1.185 millones de euros

C. P. S. Madrid Jueves, 17 de julio 2025, 19:04 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Las cuentas del Real Madrid vuelven a romper barreras. Un año después de convertirse en el primer club de fútbol capaz de superar la cota de los mil millones de euros de ingresos, la entidad de Chamartín cerró el ejercicio 2024-25 elevando esa cantidad hasta los 1.185 millones de euros, un 10% más, de acuerdo con la nota distribuida este jueves.

Pese a haberse tratado de una temporada complicada en el terreno deportivo que se saldó con los títulos de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental por parte del equipo de fútbol, que fue cuartofinalista en la Liga de Campeones, finalista de la Copa del Rey y segundo en la Liga, mientras que el equipo de baloncesto se alzó con el título de la Liga ACB y fue cuartofinalista de la Euroliga, el Real Madrid presume de haber cerrado el ejercicio 2024-25 con un beneficio después de impuestos de 24 millones de euros, otra muestra más del robusto músculo económico que ha convertido a la entidad de Chamartín en un ejemplo en el ámbito de la gestión económica.

Prueba de ello es también que los valores de Ebitda antes de enajenación (208 millones de euros) y Ebitda (243 millones de euros) realizados en el ejercicio 2024-25 son los más altos logrados nunca por el club. El Real Madrid saca pecho asimismo por mantener una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 598 millones de euros, tesorería de 166 millones de euros y una deuda neta de 12 millones de euros a 30 de junio de 2025.

Los Ingresos de Explotación (antes de enajenación de inmovilizado) del ejercicio 2024-25 han alcanzado la cifra de 1.185 millones de euros, lo que representa un aumento de 111 millones de euros (10,4%) respecto al ejercicio 2023-24.

1.347 millones de euros invertidos en el Bernabéu

Todas las líneas de negocio han registrado crecimiento, a excepción de la de retransmisión, debido a que, resalta el Real Madrid, ya no hay imputación de ingresos de 'market pool' UEFA como consecuencia del nuevo sistema de reparto de ingresos y debido a que los ingresos recibidos de la Liga en 2024-25 han sido ligeramente inferiores a los de 2023-24.

Destacan especialmente los aumentos de ingresos conseguidos en competiciones, marketing y en el estadio. En este sentido, los ingresos recibidos por la primera parte del Mundial de Clubes compensaron la disminución producida en la Liga de Campeones y también hay mayores ingresos en amistosos y por la final de la Copa del Rey.

En cuanto a la actividad comercial, durante el ejercicio 2024-25 el Real Madrid impulsó significativamente tanto la actividad de merchandising como la de patrocinio, en este último caso con la firma de nuevos patrocinios relevantes.

Por lo que respecta al estadio, el ejercicio 2024-25 fue el primero que, de forma íntegra, no sufrió restricciones de disponibilidad por las obras y en el que se pudo disponer en un grado elevado de la explotación de las distintas líneas de negocio recurrentes de aforo y explotación comercial, con el consiguiente aumento significativo de ingresos, si bien, pone de manifiesto el Real Madrid, aún hay líneas de negocio que no se encuentran a plena explotación, en particular los negocios de restauración y de celebración de conciertos.

Las cuentas también desvelan que el Real Madrid llevaba invertidos 1.347 millones de euros en la remodelación del Santiago Bernabéu a 30 de junio de 2025, una cifra que el club estima ya cercana al importe total final de la inversión.