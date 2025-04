Mendizorroza como punto de inflexión para un Real Madrid tocado

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 12 de abril 2025, 17:54 Comenta Compartir

Como suele ocurrir cada vez que el Real Madrid lleva una eliminatoria de Champions al Santiago Bernabéu en desventaja se incrementa cada día el sonido de los tambores de guerra en pos de la remontada, esta vez el más difícil todavía tras el 3-0 y las nefastas sensaciones del conjunto blanco en el Emirates.

En mitad de esa ya clásica atmósfera de la heroica como clavo ardiendo en Europa la visita liguera al Alavés podría parecer un estorbo si no fuera porque otro tropiezo en Mendizorroza amenaza con sepultar definitivamente las opciones del Madrid en la Liga, que no es algo menor teniendo en cuenta que su futuro en el Viejo Continente pende del hilo de una hazaña hercúlea.

El duelo en el hogar de un rival muy necesitado para huir de los fuegos del descenso lo concibe como un punto de inflexión el cuestionado Carlo Ancelotti, al que ni siquiera un faraónico currículum evita las dudas sobre su futuro en Chamartín en caso de KO en la Champions. Ganar, seguir la estela del Barça en la pugna por el cetro liguero y rearmar así de moral a un bloque muy tocado tras el sofocón en Londres. Luego ya vendrá otro capítulo para apelar al medio escénico que el Bernabéu genera a cualquier visitante llegado de los cuatro confines europeos.

«Es fundamental para nosotros volver a tener buenas sensaciones», reconoció Carletto antes de viajar a Vitoria, tras reconocer que su equipo hizo menos que el Arsenal en todos los aspectos, también en el esfuerzo colectivo, virtud que esta temporada brilla por su ausencia en el conjunto blanco.

Sin rotación masiva

La obligación de mantener el pulso por la Liga cierra las puertas a una rotación masiva en el Madrid, por lo que más allá del retorno de Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, la posible entrada de Tchouaméni en el eje de la zaga o la hipotética presencia de Brahim en el tridente ofensivo, no se esperan variaciones significativas en un equipo tocado, con la Liga en juego y la necesidad de recuperar sensaciones para afrontar el miércoles en el Bernabéu el intento de una epopeya.

Puede que Ancelotti se juegue parte de su futuro en ese duelo ante el Arsenal, así se las gasta la exigencia propia del Real Madrid, pero sobrado de experiencia, el italiano mantiene la calma para ir paso a paso. «El contrato es bastante claro, tengo un año más y del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. No tengo nada que añadir en este sentido, el club siempre me ayuda y me apoya en los momentos de dificultad», zanjó.

-Alineaciones probables:

Alavés: Owono, Tenaglia, Abqar, Mouriño, Manu Sánchez, Blanco, Joan Jordán, Carlos Vicente, Aleñá, Carlos Martín y Kike García.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni, Fran García, Valverde, Camavinga, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora y TV: 16:15 h. Movistar LaLiga.