Primera El once de fieles guerreros de Simeone Diego Simeone, durante la pretemporada del Atlético. / Efe De los 54 futbolistas que ha fichado el técnico del Atlético desde que llegó al banquillo rojiblanco, menos de una docena se mantienen en la primera plantilla y alguno podría salir en lo que queda de mercado JAVIER VARELA Madrid Martes, 16 julio 2019, 16:24

Diego Pablo Simeone sigue buscando el equipo ideal. El técnico argentino ya ha incorporado este verano a cinco futbolistas para la primera plantilla del Atlético con el objetivo de mejorar el rendimiento del pasado año, sobre todo en la Liga de Campeones. Joao Félix, Felipe, Héctor Herrera, Marcos Llorente e Ivan Saponjic son las novedades del conjunto rojiblanco para la temporada que ya ha comenzado, aunque se espera algún refuerzo más, sobre todo en los laterales, en el centro de la zaga y en el centro del campo. Cuatro puestos clave en el engranaje del Cholo y que parecen tener nombres propios: Hysaj o Semedo, Filipe, Hermoso y James.

Con estos futbolistas, el Atlético daría por cerrada una plantilla con la que aspirar a todo. De hecho, sólo con las cinco incorporaciones oficiales se ha gastado las friolera de 190,2 millones de euros, aunque ha recaudado también una cifra récord: 265 millones de euros (96 por Griezmann -24 fueron para la Real Sociedad), 63 por Rodrigo (7 fueron para el Villarreal), 80 por Lucas Hernández y 26 por Gelson Martins, Luciano Vietto y Mensah.

Pero esa búsqueda del equipo ideal le está costando más de lo esperado a Simeone, que desde que llegó al Atlético en diciembre de 2011 ha realizado 54 fichajes (sin contar los cinco de esta temporada). De todos ellos, sólo once quedan en la primera plantilla del equipo rojiblanco y aunque algunos de ellos son pieza clave, otros pueden salir en lo que queda de verano. Oblak, Adán, Giménez, Savic, Arias, Vitolo, Lemar, Correa, Costa, Kalinic y Morata son los que se mantienen en el equipo después de tantas llegadas y salidas. Los nombres de Correa, Kalinic y Vitolo están apuntados como posibles salidas para dejar sitio a alguno de los futbolistas que todavía desea incorporar el Atlético.

Tiempo hasta el 2 de septiembre

Aunque todavía queda mucho verano y el mercado de fichajes no se cierra hasta el 2 de septiembre en Laliga (en la Premier casi un mes antes), el Atlético no se ha gastado nunca tanto dinero como este año, a pesar de no ser la campaña que más fichajes ha realizado. Cinco han sido las incorporaciones, hasta ahora, del conjunto rojiblanco, las mismas que en la temporada 2012-13, la primera completa de Simeone en el banquillo del Atlético (llegó supliendo a Manzano en plenas navidades de 2011) y la campaña 2016-17. En caso de confirmarse la llegada de los cuatro refuerzos que quiere Simeone, el número de fichajes subiría a nueve, con lo que igualaría los realizados la pasada campaña y la temporada 2015-16.

Lo que será imposible, salvo sorpresa, es que iguale o supere la temporada 2014-15, tras conquistar el título de Liga y quedar subcampeón de la Champions League, cuando Simeone reforzó su plantilla con 14 futbolistas. Una cifra récord en el conjunto rojiblanco en un mercado en el que llegaron futbolistas como Antoine Griezmann, Jan Oblak, Mario Mandzukic, Ángel Correa, Miguel Ángel Moyá o Fernando Torres. La temporada 2017-18, en la que el Atlético fue sancionado por la FIFA, sólo realizó dos incorporaciones, Vitolo y Diego Costa, y no pudieron jugar hasta el mes de enero, fecha en la que finalizaba la 'condena' federativa.

Con mes y medio de mercado todavía por delante, Simeone tiene tiempo de incorporar o de dar la baja a algún futbolista más. José María Giménez es el fichaje que más tiempo lleva junto al 'Cholo' en esta aventura en el Atlético: este verano cumplen han cumplido seis años de relación.

Los 54 + 5 fichajes de Simeone

Temporada 12/13 - 5 fichajes

Cata Díaz, Christian 'Cebolla' Rodríguez, Emre, Domingo Cisma y Emiliano Insúa

Temporada 13/14 - 10 fichajes

Guilavogui, Toby Alderweireld, Leo Baptistao, Roberto, David Villa, Jose Sosa, Diego Ribas, José María Gimenez, Dani Aranzubia y Martin Demichelis.

Temporada 14/15 - 14 fichajes

Antoine Griezmann, Jan Oblak, Mario Mandzukic, Alessio Cerci, Raúl Jiménez, Guilherme Siqueira, Ángel Correa, Miguel Ángel Moyá, Jesús Gámez, Velázquez, Cristian Ansaldi, André Moreira, Cani y Fernando Torres.

Temporada 15/16 - 9 fichajes

Jackson Martínez, Stefan Savic, Yannick Carrasco, Filipe Luis, Luciano Vietto, Thomas Kranevitter, Mensah, Augusto Fernández y Santos Borré.

Temporada 16/17 - 5 fichajes

Kevin Gameiro, Nico Gaitán, Sime Vrsaljko, Diogo Jota y Axel Werner.

Temporada 17/18 - 2 fichajes

Vitolo y Diego Costa.

Temporada 18/19 - 9 fichajes

Antonio Adán, Thomas Lemar, Gelson Martins, Rodrigo, Niko Kalinic, Arias, Álvaro Morata, Jonny Otto y Nehuen.

Temporada 19/20 - 5 fichajes

Joao Félix, Felipe, Héctor Herrera, Marcos Llorente e Ivan Saponjic.