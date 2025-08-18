LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simeone, durante el encuentro entre el Espanyol y el Atlético en el RCDE Stadium. Efe
Análisis

El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

El Cholo no había perdido nunca un estreno liguero, pero pese al resultado acabó satisfecho por el juego de su equipo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:21

Ni más ni menos que catorce temporadas han tenido que pasar para que el Atlético del Cholo cayera derrotado en el primer partido de Liga. ... Pese a que el técnico era un especialista en los estrenos y que su equipo se había adelantado en el marcador con un golazo de Julián Álvarez. Más de lo mismo con el conjunto colchonero. En 17 minutos tiró por la borda la superioridad mostrada hasta entonces, viéndose remontado por un Espanyol que se pegó la primera fiesta de la temporada, mientras que los madrileños se encontraban con el primer batacazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    En la trastienda del tiempo
  5. 5 El más antiguo de Logroño
  6. 6 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  7. 7 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  8. 8 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  9. 9

    La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados
  10. 10

    La calle, una realidad que crece sin elección

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre