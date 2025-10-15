El momento más dulce de Arda Güler

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real ... Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

A sus 20 años, el otomano ha visto cómo su valor de mercado se disparaba desde los 45 millones en los que la web especializada Transfermarkt lo tasaba hace solo cuatro meses hasta los 60 en los que lo valoraba a comienzos de octubre. Un dato que viene a reflejar el crecimiento exponencial que ha registrado en el primer tramo de una campaña en la que va camino de completar la deseada metamorfosis que separa a una estrella en ciernes de una figura plenamente consolidada en la élite.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo de Chamartín le ha cambiado la vida a Arda Güler, que ha pasado de promediar 22,17 minutos por partido en las dos temporadas en las que estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti a registrar una media de 79,3 por duelo bajo la égida del preparador guipuzcoano. Para Carletto, el turco era una promesa que convenía hacer progresar a fuego lento; para el Profesor, es una realidad que hay que lucir sin miramientos una vez que ha quedado sobradamente demostrado que no le pesan los galones.

Parte de ese cambio se explica por la salida en verano de Luka Modric. El adiós del croata facilitó el paso al frente del turco en una plantilla en la que, exceptuando a Ceballos, no existe otro centrocampista con ese perfil tan creativo. En los despachos cundía la sensación de que la continuidad del balcánico podía suponer un freno para el otomano, quien solo sumó 23 titularidades con el Real Madrid hasta que se produjo el relevo en el banquillo blanco, pero que se erigió en fijo dentro de los onces de Xabi Alonso desde el primer momento.

El Mundial de Clubes disputado en verano sirvió como escenario del traspaso de poderes entre un futbolista que ya tenía las maletas hechas y otro al que Xabi Alonso había designado para cubrir un hueco inmenso una vez constató que no tendría refuerzos para el centro del campo, después de que el club echase el resto para restaurar la parcela defensiva.

En Estados Unidos, Arda Güler participó en los seis choques que conformaron el periplo del Real Madrid por el remozado torneo auspiciado por la FIFA. Fue titular en cinco de ellos, anotó un gol y repartió dos asistencias. Y con Modric ya en Milán, ha visto reafirmada su condición de pretoriano de Xabi Alonso. No se ha perdido ningún partido en lo que va de temporada y solo ha sido suplente una vez, contra el Espanyol en la quinta jornada de Liga, cuando salió en el minuto 61 en sustitución de Gonzalo.

La sombra de Bellingham

El citado pleito contra el cuadro perico fue uno de los seis en los que Arda Güler no se ha visto involucrado de forma directa en alguna acción de gol, ya fuera con su club o con la selección turca. Y es que en los ocho restantes, siempre sumó algún tanto o asistencia.

A estas alturas de curso, el centrocampista acumula tres goles y cuatro asistencias en diez encuentros con el Real Madrid, a los que agrega una diana y tres pases decisivos en los cuatro compromisos que ha afrontado con la selección turca, donde Vincenzo Montella le ha consagrado como viga maestra del combinado otomano. La exhibición que completó el pasado sábado en Sofía, donde destrozó a Bulgaria rubricando el tanto que abrió la goleada visitante (1-6) y repartiendo un par de asistencias que Kenan Yildiz y Zeki Çelik aprovecharon para aumentar la masacre, supuso un nuevo espaldarazo para un futbolista que aspira a marcar época y que se ha convertido en el mejor socio de Mbappé en el Real Madrid.

Cuatro de los catorce goles que ha registrado con su club el '10' del Real Madrid desde que la campaña alzó el telón han llegado como consecuencia directa de entregas del '15', que asistió al delantero frente a Oviedo, Levante, Atlético y Kairat Almaty. Por su parte, el crack de Bondy colaboró decisivamente en el tanto que el turco selló frente a la Real Sociedad.

Precisamente tras aquel litigio empezó Arda Güler su mayor sequía en lo que va de campaña, dos encuentros seguidos en los que se quedó sin marcar o asistir frente al Espanyol y el Olympique de Marsella. Sin embargo, la salida de aquel 'bache' fue fulgurante puesto que el otomano, octavo futbolista que más pases buenos ha dado en campo contrario en lo que va de Liga (267), acumula desde entonces cinco asistencias y dos goles en seis apariciones con el Real Madrid y la selección turca. Es su momento y, aunque Bellingham acecha en la sombra, dispuesto a lanzar un asalto al once que puede tenerle como damnificado a él o a Mastantuono, el turco tiene armas suficientes para plantar cara.