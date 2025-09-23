El Madrid disfruta ante el Levante mirando al derbi

Ignacio Tylko Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 23:27 | Actualizado 23:40h. Comenta Compartir

Xabi Alonso es un técnico intervencionista, sabe bien lo que quiere y, además, le sale todo bien en este inicio de curso en el que su Madrid logró antes resultados que el juego, pero cada vez ofrece mejores sensaciones, tal y como ocurrió ante el Levante en el Ciutat de Valéncia. A diferencia de lo que sucedió en los últimos tiempos de Ancelotti, es un equipo versátil, dinámico, vivo, imprevisible y con una actitud irreprochable en la presión tras pérdida. Si a eso se suma la calidad individual de sus figuras y algo de fortuna en momentos puntuales, normal el pleno de triunfos en seis jornadas. Vini habló sobre el césped y descerrajó al Levante con un golazo, Mastantuono firmó su primer gol con el Madrid y Mbappé apareció con otro doblete cuando los granotas soñaban tras acortar distancias tras el descanso.

Pese al riesgo de todo partido intersemanal con un derbi a la vuelta de la esquina, el tolosarra movió el árbol, realizó cuatro cambios respecto al pleito ante el Espanyol, dio descanso a indiscutibles como Militao y Tchouaméni, y probó cosas nuevas. Asencio ejerció de lateral derecho, aunque en ataque el Madrid actuaba con línea de tres atrás, y Carreras impartió un máster como central. El ex del Benfica es un tipo tranquilo que lo hace todo sencillo y bien, como si llevase toda la vida en el equipo blanco. Gran fichaje, igual que el del reaparecido Houjsen y más arriba el de Mastantuono.

Levante Ryan, Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín, Vencedor (Arriaga, min. 65), Oriol Rey, Olasagasti, (Brugué, min. 65) Carlos Álvarez, (Morales, min. 74), Iván Romero (Koyalipou, min. 74)y Etta Eyong (Losada, min. 74). 1 - 4 Real Madrid Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba, min. 82, Fran García, Valverde (Bellingham, min. 71), Ceballos (Camavinga, min. 82), Mastantuono (Tchouaméni, min. 71) Güler, Vinicius y Mbappé (Rodrygo, min. 82). Goles: 0-1, min. 28, Vinicius. 0-2: min. 38, Mastantuono. 1-2: min. 54, Etta Eyong. 1-3: min. 64, Mbappé, de penalti. 1-4: min. 66, Mbappé.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha). Amarilla a Carreras, Elgezabal.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de Liga, disputado en el estadio Ciutat de València.

Es cierto que al principio el líder mostró desajustes que bien pudo aprovechar un Levante que salió valiente, como ante el Barça y el Betis, rivales frente a los que llegó a ponerse 2-0. El equipo de Julián Calero, un madrileño de Parla curtido en los banquillos de un sinfín de equipos, pudo repetir la gesta frente al Madrid, pero no acertó en dos ocasiones clarísimas. Ocurrió que Iván Romero falló un remate casi a puerta vacía, tras pase de la muerte de Vencedor, y Dela cabeceó desviado, a la salida de un córner, completamente solo y casi en el área pequeña. Ahí empezaron a cavar su tumba los granotas. Si a un grande el modesto le perdona, está muerto. Una ley del fútbol.

Golazo de Vini y estreno de Mastantuono

De forma paulatina, el Madrid fue sometiendo a su rival y gustándose. Encontraba fácil en los costados a Mastantuono, cada vez más titular, y a Vinicius, y se presentaba muy fácil en el área local. Los blancos comenzaron a generar ocasiones, casi una tras otra, y prueba de ello es que acabaron el primer tiempo con 0-2 y con 15 disparos a puerta. Ryan, notable, salvó a su equipo en sendos disparos de Vini y Valverde, un diestro que también tiene un cañón en su zurda, y vio cómo el toque de Mastantuono tras un rechace se estrelló en el travesaño.

El primer gol era solo cuestión de tiempo y llegó poco antes de la media hora tras una gran presión arriba de Güler, un robo y una genialidad de Vini, que sorprendió a todos con un golpeo de exterior al alcance solo de los genios. Trataban de reaccionar los valencianos, pero enseguida el Madrid le golpeó con un contragolpe letal, de velocistas. Cortó Carreras, se la dio a Vini, éste vio el desmarque por la derecha de Mastantuono y el argentino anotó su primer gol con la derecha y por la escuadra, justo cuando todos esperaban su golpe con la diestra. Se merecía hace semanas ese gol el ex de River.

Cometió el Madrid el error de verlo todo resuelto y salir demasiado relajado tras el descanso. Se despistó y en una jugada extraña y el camerunés Etta Eyong acortó distancias tras un rechace. Nuevo escenario, impensable tras lo que se había visto. Peo emergió Mbappé, casi desaparecido hasta entonces, para acabar con la resistencia granota en un pispás. Primero, forzó un penalti tan claro como ingenuo de Elgezabal y lo transformó a lo Panenka. Lo que hace la confianza. Un par de minutos después, aprovechó un gran pase de Güler y superó a Ryan con suficiencia. Ya suma nueve goles este curso el francés. Con otro triunfo en el macuto, tiempo para repartir minutos pensando en lo que viene. Y Vini, esta vez, acabó el partido. La gestión de Xabi.