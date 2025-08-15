El Madrid ya entrena al completo

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 15 de agosto 2025, 16:56 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Franco Mastantuono ha sido la gran novedad en la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid este viernes. El jugador argentino se ejercitó por primera vez con sus nuevos compañeros después de haberlo hecho durante las últimas semanas de manera individual, y ya se ha puesto a las órdenes de Xabi Alonso, que ya tiene la plantilla completa a falta de recuperar a los jugadores lesionados. La sesión ha servido como preparación para la primera jornada de Liga, que el conjunto blanco disputa el próximo martes ante Osasuna.

El nuevo '30' de la plantilla del Real Madrid fue presentado este jueves con el club, el mismo día que alcanzó la mayoría de edad, un requisito obligatorio para poder pasar a formar parte del primer equipo blanco. Aunque tendrá número del filial, lo que permite tener una ficha libre por lo que pueda deparar el mercado, Mastantuono es desde este viernes uno más en la disciplina de Xabi Alonso.

El Real Madrid ha tenido un verano movido en relación con las incorporaciones. De esta manera Mastantuono se suma a las llegadas de Trent y de Huijsen, que se hicieron oficiales antes de que diera comienzo el Mundial de Clubes, y a la de Carreras, oficializada después. Además, se suma a los refuerzos el ascenso desde el filial de Gonzalo, que derrumbó la puerta del primer equipo siendo el máximo goleador del torneo internacional.

El Real Madrid cuenta con bajas en el centro del campo del equipo. Tanto Bellingham como Camavinga están descartados para el debut liguero, mientras que Valverde arrastra una sobrecarga que le hizo perderse el amistoso ante el Tirol. Debido a estas ausencias el debut de Mastantuono se podría ver precipitado ante Osasuna, después de pocas sesiones de entrenamiento a las órdenes del técnico tolosarra.

De esta manera, Xabi Alonso ya tiene a todos a su disposición para encarar una temporada en la que el conjunto blanco buscará volver a levantar todos los títulos posibles después de un año de vacío con un equipo que se ha visto remodelado a fondo.