LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flick, Xabi Alonso y Simeone, estrategas de Barça, Real Madrid y Atlético. R. C.
Liga 2025-26

Una Liga siempre imprevisible

El campeonato 2025-26 pone a prueba el inesperado cambio de tercio en favor del primer Barça de Flick ante un Real Madrid renovado por Xabi Alonso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:02

La Liga 2025-26 alza el telón y el Barça 2.0 de Hansi Flick pone en juego un trono que la primera versión con ... el técnico alemán al frente conquistó para sorpresa general. Pocos valientes pronosticaban hace un año el triunfo del conjunto azulgrana frente a un Real Madrid que sumaba a Kylian Mbappé a un plantel capaz de conquistar Liga y Champions.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  4. 4

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  5. 5

    Una mancha en medio de la piscina
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  9. 9 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  10. 10 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una Liga siempre imprevisible

Una Liga siempre imprevisible