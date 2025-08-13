LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de las estrellas más rutilantes de la Liga. Manuel Gómez
Liga 2025-26

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

El duelo está servido entre la joya de la corona azulgrana y el francés, llamado a abanderar el Real Madrid de los próximos años

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:04

Otro verano más las cifras de inversión de los clubes de la Liga languidecen en comparación con el músculo financiero de la rica Premier League ... inglesa o nuevos focos de atracción económica para el fútbol mundial como Arabia Saudí. El campeonato español, lejos del lujo y la exuberancia de otros tiempos en materia de fichajes, tiene en casa sus nombres más rutilantes, que por otra parte están llamados a heredar históricas rivalidades como la que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hace tanto tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  3. 3

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  4. 4

    Una mancha en medio de la piscina
  5. 5 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  6. 6 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  9. 9 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  10. 10 Controlado el incendio de Albelda de Iregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas