LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG. Afp

Lamine Yamal recae de su lesión

El futbolista estará entre 2 y 3 semanas de baja y se perderá los encuentros con España tras ser convocado esta mañana

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:48

Comenta

Lamine Yamal no estará en el Sánchez Pizjuán para el partido del Barcelona ante el Sevilla. El futbolista azulgrana vuelve a tener molestias en el pubis, según informó el Barcelona a primera hora de la tarde en un comunicado. La entidad azulgrana señala que el '10' estará alrededor de dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego.

La noticia llegó horas después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo convocara para los próximos encuentros ante Georgia y Bulgaria, valederos para la clasificación para el Mundial del 2026.

Lamine Yamal abandonó la concentración de la selección el domingo 7 de septiembre con unas molestias en la espalda, controladas mediante un analgésico intramuscular. Días después, apareció un problema en el pubis, del que en la selección no se tenía conocimiento y por el que, como dejó claro Hansi Flick, se les llegó a hacer responsables. Ahora, Luis de la Fuente debe elegir a un extremo para cubrir la baja de Lamine Yamal.

El '10' del Barcelona ya se perdió cuatro encuentros, tres de Liga -Valencia, Getafe y Oviedo- y uno de Champions -Newcastle- por sus problemas en el pubis y reapareció el pasado domingo disputando media hora contra la Real Sociedad.

El pasado miércoles jugó los 90 minutos en el duelo de Champions contra el PSG y no terminó el partido ante los parisinos con buenas sensaciones y ahora ha trascendido que no estará a disposición de Hansi Flick. Este viernes ha regresado a la enfermería azulgrana y no viajará mañana con la expedición culé y tampoco atenderá los compromisos con la selección en este parón internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  4. 4 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  7. 7 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9

    Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja
  10. 10

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lamine Yamal recae de su lesión

Lamine Yamal recae de su lesión