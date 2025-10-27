LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lamine Yamal hace un gesto de preocupación ante el Real Madrid. Reuters

Lamine Yamal, ante el primer reseteo clave de su carrera

En el foco del clásico, el joven astro del Barça se expone a arriesgar su meteórica trayectoria si no cambia ciertas actitudes y la mala influencia de su entorno

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:05

Comenta

A sus 18 años, Lamine Yamal está obligado a realizar ya el primer reseteo de su fulgurante carrera si no quiere ponerla en riesgo, perjudicar ... a su club, también a la selección española, y extramotivar a sus rivales, tal y como sucedió en el Real Madrid. Fatal asesorado, el astro del Barça quizá no ha entendido aún que cualquier cosa que diga o realice va a tener repercusión mundial. Y más si lo hace en vísperas de un clásico en el Santiago Bernabéu.

