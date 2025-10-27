Alerta en La Roja por las broncas del clásico
De la Fuente, el capitán Carvajal y el errado Lamine Yamal deben reconducir la situación para que la familia no se rompa como ocurrió en los tiempos de Mourinho
Madrid
Lunes, 27 de octubre 2025, 14:06
Fuentes federativas admiten cierta inquietud por el temor a que los incidentes y tanganas al final del clásico, con Lamine Yamal en el foco, ... puedan alterar el magnífico clima de unión que existe en la familia que ha construido el técnico riojano con el Mundial a la vista. Tras lo ocurrido en el Bernabéu, es inevitable retroceder en el tiempo y acordarse cómo las broncas en los clásicos embarrados por José Mourinho para intentar terminar con la hegemonía azulgrana repercutieron muy negativamente en la selección.
«No hay que hacer demasiadas lecturas. Es fútbol. En esos años pasó de todo. ¿Y qué? El sábado tenemos otro partido», respondió Xabi Alonso, sonriente, al preguntarle, ya en clave selección, por la reprimenda de Carvajal a Lamine por hablar. El tolosarra, discípulo fiel de Mourinho en aquellos tiempos difíciles, sabe bien de lo que habla.
Desde Barcelona se le llegó a acusar de escupir a Andrés Iniesta en el túnel de vestuarios tras las semifinales de la Champions 2010-11 ganada por los azulgranas. Tras la Supercopa del dedo en el ojo de Mou a Tito Vilanova, Iker Casillas y Xavi Hernández trataron de reconducir la situación, y a ese buen rollo se sumó Sergio Ramos, pero no Xabi Alonso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión