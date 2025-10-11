LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ilias Kostis siendo atendido por el cuerpo médico del Atlético. Reuters
Atlético

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

El central salió lesionado del Atlético-Inter en Libia y las pruebas médicas han confirmado su grave lesión

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:11

Comenta

No todo le salió a pedir de boca al Atlético de su amistoso en Libia. A pesar de que los colchoneros ganaron ante el Inter en los penaltis, en el tramo final del choque se vivió una imagen que dejó a todos muy preocupados. Ilias Kostis, jugador del Atlético, se tuvo que retirar del campo entre lágrimas tras caer al césped con ostensibles gestos de dolor. Las pruebas médicas han corroborado este sábado que tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha hecho oficial el club, en un comunicado en el que han dado ánimos al joven jugador.

El central de 22 años, es uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Atlético. Esta lesión llega cuando estaba aprovechando la oportunidad de estar con el primer equipo. Entró en el minuto 71 del duelo amistoso contra el Inter, y en una acción aislada, el central pisó mal y se echó al suelo, retorciéndose de dolor.

Los médicos rápidamente pidieron el cambio al ser conscientes de la gravedad del asunto. Kostis pudo salir del campo andando, apoyado por el cuerpo médico, pero con un gesto que preocupaba a todo el mundo. A su llegada a Madrid, pasó por la clínica para hacerse las pruebas que han confirmado la lesión que le hará perderse lo que resta de temporada.

De este modo, Kostis dice adiós a una temporada que parecía ser de confirmación con el primer equipo. El futbolista griego se había hecho con la titularidad en el filial que entrena Fernando Torres y estaba siendo clave en defensa, además de llamar la atención del Cholo Simeone. Ahora le viene por delante una larga época de recuperación y de paciencia antes de poder regresar al terreno de juego.

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda