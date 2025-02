El Barça inicia un mes clave en la Liga

Daniel Panero Madrid Sábado, 1 de febrero 2025, 16:28 Comenta Compartir

El Barcelona empieza este domingo un mes clave para luchar por la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Alavés en un partido trampa, dados los precedentes contra Las Palmas y Leganés en el Lluis Companys, pero con la cabeza cien por cien focalizada en el campeonato doméstico. La primera fase de la Liga de Campeones era fundamental para la viabilidad del club y ha permitido a los azulgranas descargar de partidos un tramo del curso en el que la prioridad será recortar distancias a Real Madrid y Atlético.

«La situación es culpa nuestra. Hemos perdido muchos puntos. Tenemos que ganar partidos, uno detrás de otro para poner presión en el Madrid. Con siete puntos no es fácil, pero seguiremos peleando», afirmó Flick este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su escuadra contra el Alavés. El técnico alemán sabe que su equipo no puede permitirse más tropiezos y que ha llegado la hora de la verdad para el Barça en la Liga, donde debe mejorar sus prestaciones y dejar atrás ese bache que los suyos pasaron en noviembre y diciembre.

Y es que el Barcelona llega en un buen momento a la cita contra el Alavés. Los culés han conseguido cuajar grandes partidos en este inicio de año y afrontan un calendario amable en el que además verán como espectadores el duelo de titanes que tendrán la próxima semana Real Madrid y Atlético. Ese partido es clave para los de Flick, que necesitan sumar todo lo posible este mes y esperar a que los rivales directos se dejen puntos. El primer paso, no obstante, pasa por mirarse a uno mismo y hacer los deberes. «Si te quedas un cinco o un diez por ciento por debajo de lo necesario, no puedes ganar. Todos están luchando para quedarse en la Liga y, por eso, hay que dejar claro desde el inicio lo bueno que es el Barça. Es lo que quiero siempre», aclaró.

Para ello, el técnico alemán deberá sobreponerse a la baja de Dani Olmo. El futbolista de Tarrasa sigue avanzando en su recuperación, pero no llega a tiempo para el duelo contra el Alavés y sigue en el dique seco junto a Ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal. El que si estará disponible es Iñigo Martínez, que ya ha superado la rotura del bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en la Supercopa y entrenó este sábado junto al resto de sus compañeros. Pese a estar listo, no participará en un once en el que Flick no hará experimentos. Araujo y Cubarsí estarán en la zaga, Casadó y Pedri volverán al doble pivote y arriba el tridente compuesto por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski estará escoltado por el recién renovado Gavi.

Un visitante incómodo

Enfrente estará un equipo que poco a poco ha ido creciendo en las últimas jornadas. La llegada de Eduardo Coudet ha revitalizado a un grupo que estaba tocado y que ha sacado adelante partidos complicados como el triunfo en el Benito Villamarín (1-3). A ese encuentro se agarra un equipo que sigue instalado en puestos de peligro en la clasificación, pero que tiene mimbres para creer que la salvación todavía es posible y que lograr puntos en el Lluis Companys puede suponer un punto de inflexión en la temporada.

Para lograr esa difícil misión, Coudet podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Joan Jordán y Sivera y del sancionado por acumulación de amonestaciones Abqar. El que sí estará es Kike García. El veterano delantero, de 35 años, llega lanzado al Lluis Companys, convertido en el máximo goleador nacional y con el objetivo de encabezar a un Alavés que tendrá en él a su principal baza ofensiva. El resto del plan será resistir con el 4-5-1 habitual de Coudet y esperar las oportunidades que brinde la siempre adelantada zaga que ponga Flick.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, Casadó, Gavi, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Alavés: Owono, Tenaglia, Mouriño, Diarra, Manu Sánchez, Antonio Blanco, Guevara, Carlos Vicente, Guridi, Kike García y Carlos Martín.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Hora: 14:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar LaLiga.