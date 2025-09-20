El Atlético, pendiente de Julián para pescar en Mallorca

Javier Varela Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:03 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid busca su segunda victoria consecutiva, y la primera fuera de casa, ante un Mallorca que sólo ha sumado un punto de los doce posibles y que atraviesa un momento extraño en juego y sensaciones. Los rojiblancos, que vienen de la derrota en Anfield en el estreno de la Champions, pueden recuperar algunos de los futbolistas que tanto echaron de menos ante el Liverpool como Julián Álvarez y Hancko, aunque Simeone dejó en el aire su participación: «Hancko está mejor del tobillo. Julián sigue arrastrando algunas molestias en la rodilla». Contar con ellos sería importante en la búsqueda de la segunda victoria consecutiva en Liga antes del atracón de fútbol en siete días con dos derbis madrileños en el Metropolitano, primero ante al Rayo Vallecano y luego al Real Madrid, en un partido siempre marcado en rojo en el calendario de los atléticos.

Pero primero habrá que ganar al Mallorca, que a pesar de la situación en la tabla, penúltimo, no será fácil y a tenor de los antecedentes será fundamental marcar primero. Las dos últimas visitas rojiblancas a la isla terminaron con el mismo resultado: 0-1. Lo mismo pasó en las dos campañas anteriores, pero a favor de los bermellones. Los de Simeone suman dos derrotas (una de ellas en Champions) y un empate fuera de casa esta temporada y ya la pasada demostró que tiene muchos problemas para sacar los partidos adelante lejos del Metropolitano. El técnico tiene la fórmula, pero de momento no ha sido capaz de que sus futbolistas lo lleven a cabo en el césped: «Necesitamos intentar mejorar el partido en el inicio fuera de casa y tener más contundencia. Soy un creyente absoluto de que el fútbol pasa por la eficacia, y cuando la haya tenemos posibilidades de ganar». Julián valorará su posible inclusión en la alineación «según sus sensaciones» y en caso de no tenerlo claro, Sorloth y Raspadori se jugarán una plaza con la responsabilidad del gol.

Enfrente estará un Mallorca en horas bajas que viene envuelto en líos internos y con muchos problemas deportivos. El único punto que ha conseguido lo hizo ante el Celta en el descuento y el resto han sido derrotas ante el Barcelona, Real Madrid y Espanyol. Especialmente dolorosa fue esta última después de jugar más de 45 minutos con un jugador más.

Jagoba Arrasate necesita empezar a sumar de tres en tres y sabe que el Atlético no es el mejor rival para romper con esta dinámica: «Son más peligrosos después de dejarse algún punto en el inicio liguero», señaló el técnico bermellón, al que no le condiciona su planteamiento el hecho de que juegue Julián Álvarez. Tampoco desveló si cambiará el sistema defensivo apostando por una línea de cuatro, lo que daría entrada a Mafeo, y dejar como única referencia en ataque a un Muriqi que ha marcado tres goles en el arranque liguero.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Mafeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Virgili o Asano, Pablo Torre, Sergi Darder y Muriqi.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Son Moix

TV: DAZN