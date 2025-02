Ancelotti: «Valverde no jugará contra el Betis, pero estará disponible el martes» El entrenador del Real Madrid lamenta la baja de Ceballos durante dos meses pero asegura que «Modric puede jugar en su puesto» y recuerda que el croata «es de los pocos que no ha tenido lesiones esta temporada»

David Hernández Madrid Viernes, 28 de febrero 2025, 14:10

Carlo Ancelotti confirmó este viernes que Fede Valverde no podrá jugar este sábado contra el Betis en el Villamarín, pero aseguró que el centrocampista uruguayo «estará disponible el martes (contra el Atlético en la ida de octavos de Champions en el Bernabéu)». «Ha tenido una pequeña molestia y le ha costado un poco recuperarse. No estará disponible para mañana, pero sí para el próximo partido», garantizó el técnico italiano.

Respecto a los ataques que sufrió Raúl Asencio en Anoeta durante el partido de Copa del miércoles, Ancelotti comentó que el defensa canario «está bien, aunque un poco afectado por lo sucedido el otro día». «Ya se siente bien y está listo para jugar. Ha pasado algo que no tenía que pasar y el árbitro aplicó bien el protocolo», añadió Ancelotti a los gritos de «¡Asencio muérete!», desde una de las gradas del estadio de la Real Sociedad.

Tampoco podrá jugar este sábado contra el Betis Bellingham, que está sancionado, aunque por parte del Betis sí podrá hacerlo el brasileño Antony, tras haberle retirado Competición la roja que vio ante el Getafe por una dura entrada a Juan Iglesias. «Yo hablo de lo que le ha pasado a Bellingham. De Antony no quiero habar porque es un asunto que no me toca. Bellingham no podrá jugar y es una injusticia», lanzó.

También lamentó la baja de Ceballos, que estará alejado de los terrenos de juego alrededor de dos meses. Sobre quién podría ocupar su puesto en el campo, Ancelotti enumeró una serie de jugadores, pero hizo especial hincapié en Modric del que se está cuestionando su estado físico por la edad que tiene. «Es una pena la baja porque venía jugando bien. Hay muchos que pueden jugar ahí. Modric puede jugar y es de los pocos que no ha tenido lesiones esta temporada. Está en una condición física muy buena y no veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos», comentó.

También se le preguntó por el papel de Vinicius como capitán en el último partido contra la Real Sociedad: «Se ha portado muy bien, le ha dado más responsabilidad y ha sido un capitán de verdad».

Sobre el calendario apretado que tendrá el equipo blanco en los próximos partidos el italiano dijo lo siguiente: «El partido de mañana es muy importante para la Liga y yo voy a sacar el mejor equipo posible sin pensar en lo que pueda pasar para los siguientes partidos.» Esto sigue la filosofía típica de Ancelotti, dándole la misma importancia a todas las competiciones y a todos los partidos.