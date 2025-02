Ancelotti adelanta la vuelta de Rüdiger, Alaba y Lucas Vázquez ante el City

Óscar Bellot Madrid Viernes, 14 de febrero 2025, 14:45 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti se mostró convencido de que Antonio Rüdiger, David Alaba y Lucas Vázquez estarán listos para medirse el próximo miércoles al Manchester City en la vuelta del 'playoff' de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones. «Están mejorando. Seguirán el trabajo individual hasta el lunes y desde el martes estarán disponibles con el equipo para el partido ante el City, incluyendo a Lucas Vázquez», dijo el preparador del Real Madrid cuando le preguntaron por la evolución de los centrales alemán y austríaco en la previa del duelo que medirá a su equipo este sábado con Osasuna en El Sadar.

«Es una oportunidad para seguir manteniendo el liderato, que es nuestro objetivo. Va a ser difícil, pero salimos bien del último partido y tenemos que confirmarlo. Tenemos que repetir todo lo bueno hecho contra el City», dijo el italiano en una rueda de prensa en la que el centro de atención fue el interés de Arabia Saudí por llevarse en verano a Vinicius. «Estoy cansado de este tema», reconoció Ancelotti, que aseguró pese a ello que no le preocupan esos cantos de sirena que escucha el futbolista brasileño puesto que le ve «feliz».

«No hay nada que añadir a lo que dije hace dos semanas. Es un tema de fuera, aquí no se habla de este tema. Veo al Vinicius de siempre, con ganas de hacer las cosas bien, lo ha hecho en el último partido y seguirá haciéndolo bien. Lo veo muy motivado. Contra el City tenía mucha presión y marcó la diferencia», remarco el de Reggiolo, quien aseguró que no le consta que el club esté molesto por el manejo de los tiempos de Vinicius a la hora de hablar sobre su futuro.

«No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el futbol. Arabia tiene todo el derecho para preparar el Mundial. Es un mercado que, a día de hoy, puede ser menos competitivo que el de Europa, pero en el futuro puede ser tan competitivo como el de Europa», indicó el técnico del Real Madrid sobre la creciente pujanza del fútbol saudí, al que no descarta como opción de futuro para él mismo. «Por qué no. Si quiero seguir en el fútbol después del Real Madrid, por qué no», espetó.

Mostró Ancelotti su satisfacción por el compromiso que demostró el Real Madrid ante el City, al cual espera que dé continuidad su equipo ante Osasuna. «Hemos apretado un poco más y todos hemos entendido lo importante que el sacrificio en este equipo, porque la calidad no falta. Ahora necesitamos continuidad y mañana va a ser un test muy importante en este sentido», manifestó el transalpino en una comparecencia en la que ensalzó la jerarquía de Bellingham. «Tiene la personalidad y el carácter, aunque es muy joven, para ser uno de los líderes en el futuro de este club y de esta plantilla», argumentó.

Expectante con los audios del VAR

Se congratuló igualmente Carletto por la reunión que tendrá el Real Madrid con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) el próximo lunes para escuchar los audios del VAR correspondientes al polémico partido ante el Espanyol que motivó una carta sin precedentes en la que la entidad de Chamartín denunciaba una supuesta adulteración de la competición. Ancelotti no acudirá a la cita, pero se regocija por un encuentro que debería servir para esclarecer lo sucedido en el feudo perico. «A mí no me gusta ir a este tipo de eventos. Por fin vamos a ver qué pasa. El club tiene buenos oyentes», arguyó al respecto.

Aplaudió el buen rendimiento que ofreció Raúl Asencio el martes en el Etihad y se mostró seguro de que el canterano está en condiciones de luchar por un puesto en el Real Madrid incluso cuando vuelvan de lesión los otros centrales que forman parte de la plantilla. «Titular indiscutible no hay. Dicho esto, estoy muy feliz con lo que está haciendo. Ha sido sorprendente no solo por la calidad defensiva que tiene, sino sobre todo por la personalidad para aguantar partidos contra rivales muy fuertes. Lo ha hecho muy bien y va a pelear con los otros por ser titular», comentó sobre el jugador canario en una intervención en la que confirmó que Valverde se mantendrá como lateral derecho ante Osasuna en un partido que definió como «vital» para la lucha por el título.