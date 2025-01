«No nos hemos puesto la camiseta de la Real por miedo a lo que pueda pasar»

Darío Menor Jueves, 23 de enero 2025, 16:23 Comenta Compartir

No era fácil encontrar este jueves por la mañana a aficionados de la Real Sociedad luciendo la camiseta de su equipo por las calles de Roma. Muchos de los alrededor de mil seguidores del equipo 'txuri-urdin' que han viajado a la capital italiana para ver en directo el partido de Europa League de esta noche contra la Lazio trataron de mantener un perfil bajo debido a la conmoción que les provocó la noticia de la batalla campal que mantuvieron ultras de los dos equipos la noche anterior. Nueve personas resultaron heridas en los incidentes, entre ellos un seguidor de la Real Sociedad que se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir varias cuchilladas en la espalda.

«Estábamos preocupados por lo que pudiera pasar y por eso no nos hemos puesto la camiseta», contaba Alfonso en los alrededores de la plaza Navona. Como tantos otros aficionados donostiarras, aprovechó el viaje para visitar algunos de los atractivos turísticos habituales de la capital italiana. «Nos preocupa mucho este tipo de ambiente. Nosotros hemos venido a disfrutar de un partido y es una pena que se estropee por estos incidentes», contaba Marian, su mujer, quien mostró su preocupación por los aficionados heridos y lamentó que «unos pocos» manchen a toda una afición.

«Da mucha rabia, porque es una ocasión estupenda para conocer Roma y pasear por sus calles. Se está muy a gusto aquí». Pese a la preocupación por los episodios de violencia, ambos se mostraron dispuestos a enfundarse la camiseta 'txuri-urdin' para acudir más tarde a la plaza del Popolo, el lugar donde se concentrarán los aficionados de la Real Sociedad antes de ser llevados en autobuses al Estadio Olímpico, donde se disputará el partido a partir de las 21:00 horas.

Sí que se atrevió a vestir la zamarra realista Unai, un aficionado de Zarautz, aunque la llevaba medio cubierta con una chaqueta. «Nosotros no queremos meternos en ningún follón y esperemos que no pase nada más después de lo de anoche. Si no buscas estas cosas, lo normal es que no las encuentres. Al final son grupos radicales de aquí y de allí, que se juntan y pasan estas cosas entre ellos», comentaba a la salida de la iglesia de Sant'Agnese in Agone, situada en la plaza Navona. «Antes del partido queríamos conocer los monumentos más importantes de Roma y de momento nadie nos ha increpado ni dicho nada por llevar la camiseta de la Real. Yo creo que al aficionado normal no le pasa nada. Esto es cosa de los ultras».

Otros seguidores realistas como Blanca aprovecharon la mañana para visitar el Vaticano en compañía de su madre. Ataviada con la camiseta 'txuri-urdin', esta joven aseguraba estar «poco preocupada» de que hubiera más altercados. «Siempre se pegan los mismos. Nos hemos enterado por las noticias de lo que pasó anoche. No tenemos miedo, aunque siempre puede pasar cualquier cosa. Nosotros hemos venido con la familia a animar a la Real y lo que queremos es que haya un buen ambiente», contaba Blanca en la plaza de San Pedro.