Una oportunidad histórica para la Real Sociedad

Tercer partido gigante consecutivo para la Real Sociedad, que tiene ante el Manchester United una oportunidad histórica para dejar huella en todo el universo fútbol (18:45 horas, Movistar Liga de Campeones). En tres competiciones diferentes, el conjunto de Imanol Alguacil se enfrenta en ocho días a nada más y nada menos que tres equipos que suman 23 trofeos de la Copa de Europa. Normalizar este tipo de eliminatorias tiene el peligro de que cuando no se disputen, que no será dentro de mucho, se recuerden con la nostalgia de no haberlas disfrutado como merece. Séptimo partido de la historia contra el United, el más grande de Inglaterra con permiso del Liverpool, y el ambiente es como si a Anoeta llegase el Southampton.

Esa es la sensación que se aprecia en el entorno en la previa de un partido en el que el coliseo realista volverá a estallar cuando el balón eche a rodar. La Real recibe en la ida de los octavos de final de la Europa League a los Diablos Rojos sin sentirse inferior, con la confianza de que puede eliminar a un gigante venido a menos que además aterriza en Donostia con una docena de bajas y solo dieciocho futbolistas en la convocatoria. Tan solo trece pertenecen a la primera plantilla de Ruben Amorim, que decida lo que decida solo tendrá cinco jugadores de campo con los que cambiar el plan de partido.

La Real está mejor, al menos de efectivos, aunque Imanol reconoció que varios de ellos están seriamente tocados e incluso deberán probarse en el calentamiento. Las miradas apuntan a Zubimenti y Oyarzabal. El primero tuvo que ser sustituido en Barcelona por problemas en el isquio y se ejercitó en el entrenamiento a puerta abierta en Zubieta. En los primeros quince minutos abiertos a la prensa se entrenó como uno más, aunque no es la primera vez en la que Imanol enseña a sus tocados y luego los reserva. Más de lo mismo con Oyarzabal, que el domingo no estaba ni para entrenarse y por eso no jugó ni un solo minuto en Montjuic y un día después se vistió de corto en Zubieta. La presencia de Mariezkurrena en la convocatoria invita a pensar que alguno de los futbolistas de ataque no está en plenitud de condiciones.

Imanol ha cuidado a sus pupilos hasta el punto de que tendrá disponible a su once de gala si Zubimendi no dice lo contrario. El fin de semana no disputaron minutos Aguerd, Zubimendi, Brais, Sucic, Kubo y Oyarzabal, por lo que deberían estar frescos y con una marcha más para poder competir ante el Manchester United. Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aihen y Barrenetxea deberían completar el once de gala para tratar de conseguir un resultado favorable con el que poder soñar en el Teatro de los Sueños.

La Real no pudo competir ante el Barcelona como hizo frente al Madrid y ahora se le presenta una nueva oportunidad contra un equipo en construcción con un entrenador nuevo al que la prensa inglesa critica sin piedad. Amorim tiene la complicadísima tarea de devolver al United el prestigio futbolístico que tiró por la borda, sin olvidar que los Diablos Rojos tienen calidad suficiente como para en dos zarpazos asestar golpes a una escuadra txuri-urdin que si los recibe primero suele dudar.

Un once de primer nivel

Pese a que el United siempre será el United, Amorim tiene solo trece futbolistas del primer equipo y un once de primerísimo nivel por mucho que esté cuajando la peor Premier League de la historia del club. Si el Manchester United quiere jugar en el Viejo Continente la temporada que viene deberá ganar la Europa League dejando por el camino a la Real. El portugués solo maneja dos dudas, con el sustituto de Maguire, que se quedó en Inglaterra por lesión, y el acompañante de Bruno Fernandes, con las opciones de Casemiro y un perfil mucho más defensivo o Eriksen, con mucho más pie y más calidad.

Los ingleses se deben a Bruno, su estrella, que pese a que juega ahora como mediocentro y mucho más cerca de la base sigue siendo el futbolista que más peligro genera. Pese a ello, Amorim tiene a tres futbolistas de ataque muy peligros como Garnacho, Zirkzee y Hojlund, delantero danés que se hinchó a meter goles en el Atalanta pero que ahora mismo no está teniendo demasiada fortuna. El portero Onana, que brilló con el Ajax, tampoco genera mucha confianza. Si la Real le apreta en la salida de balón puede encontrarse con el gol sin pestañear.

-Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen, Brais Méndez, Zubimendi, Sucic, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Manchester United: Onana, Dalot, Mazraoui, Yoro, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Zirkzee, Hojlund y Garnacho.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: Anoeta.

Hora y TV: 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones.