Xabi Alonso viaja en el Delorean para otra noche salvaje en Anfield

Xabi Alonso fichó por el Liverpool en 2004. Tenía 22 años, hacía tres que John Benjamin Toshack le había dado la alternativa en la Liga con la Real Sociedad y ya había sido internacional en doce ocasiones con España. El club de Merseyside pagó 16 millones por sus servicios, ganándole la partida a un Real Madrid que también pujó fuerte por el mediocentro. Aterrizó en un vestuario que le recibió con suspicacia, pero tenía a un aliado en la figura de Rafa Benítez. El técnico madrileño le convirtió en su extensión sobre el césped dentro de lo que se conocería pronto como el 'Spanish Liverpool'. Con aquel equipo disputó 210 partidos a lo largo de cinco temporadas en las que ganó una FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y sobre todo, una Champions que los 'reds' arrebataron al Milan en Estambul. Dos décadas después de aquella gesta, Xabi Alonso regresa a la que fuera su casa para experimentar otra noche salvaje en Anfield al mando de un Real Madrid desencadenado.

Líder destacado de la Liga, donde ha sumado 30 puntos de 33 posibles, el conjunto de Chamartín avanza también con paso firme en la Champions, un torneo en el que contabiliza por victorias las tres apariciones previas que ha efectuado en la presente edición. Dos triunfos con marcador ajustado en casa frente a Olympique de Marsella y Juventus, además de una plácida goleada a domicilio contra el Kairat Almaty, constituyen el impecable periplo de los blancos por su competición fetiche, la cual vuelve a enfrentarle este martes con un viejo conocido.

Será la decimotercera ocasión en la que Liverpool y Real Madrid crucen espadas en la antigua Copa de Europa, donde han copado tres finales que depararon una de las seis 'orejonas' que adornan las vitrinas de Anfield y dos de las quince que relucen en el Bernabéu. De París a París, con Kiev y la inolvidable chilena de Bale de por medio, se ha entrelazado una de las rivalidades con mayor pedigrí del fútbol europeo, la cual añadirá otro capítulo en la ciudad de los Beatles un año después de que los 'reds' pusieran fin a una nefasta serie de ocho encuentros sin vencer ante el Real Madrid derrotando a los blancos por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

Dinámicas dispares

Mucho han cambiado las cosas desde entonces para uno y otro ejército, los cuales se aprestan a librar otra batalla sin cuartel arrastrando dinámicas muy distintas. El triunfo logrado ante el Aston Villa recompuso a un Liverpool que venía de encajar cinco derrotas en sus seis últimos partidos, racha que puso en la picota a Arne Slot y que solo se vio interrumpida por la goleada que le infligió al Eintracht de Fráncfort (5-1) en la tercera jornada de una Champions que los 'reds' abrieron doblegando al Atlético en Anfield (3-2) y en la que se estrellaron posteriormente en el feudo del Galatasaray (1-0).

La astronómica inversión que llevó a cabo el Liverpool en verano, cuando gastó 482,90 millones de euros en los fichajes de Alexander Isak (145), Florian Wirtz (125), Hugo Ekitiké (95), Milos Kerkez (46,9), Jeremie Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31), no está ofreciendo, al menos de momento, los frutos apetecidos a una escuadra que recuperó sensaciones el sábado con un once en el que solo apareció uno de esos seis refuerzos, Ekitiké. Isak se perdió el duelo con el Aston Villa por molestias en el aductor, Frimpong faltó por una lesión en el bíceps femoral que también le impedirá medirse al Real Madrid, Leoni se rompió el cruzado a finales de septiembre y Slot dejó en el banquillo a Kerkez y a Wirtz.

Especialmente sonada fue la suplencia del alemán, que no encuentra su sitio en un equipo al que se le vio más suelto con sus clásicos y que agradeció mucho la vuelta de Gravenberch a la sala de máquinas. La cuestión a resolver es si Slot se atreverá a sentarle también en una noche de tronío y ante la mirada desde el otro banquillo del técnico bajo cuyas enseñanzas Wirtz hizo historia con el Leverkusen.

Ese Liverpool lleno de dudas pero muy vivo pese a ello tanto en la Premier como en la Champions parece la antítesis de un Real Madrid que acude pletórico a la cita. Los blancos están firmado un arranque de temporada histórico que no presenta más lunares que las desavenencias de Vinicius con Xabi Alonso y las lesiones. Este lunes cayó Mastantuono a causa de una pubalgia, lo que deja en cuatro las ausencias de los blancos en Anfield dado que tampoco están disponibles Alaba, Rüdiger y Carvajal.

Sí figura en la expedición Trent Alexander-Arnold, otro hijo pródigo que vuelve a casa pero que apunta al banquillo. Será Valverde quien cubra ese flanco en la retaguardia, lo que permitirá a Xabi Alonso lucir el mismo once que barrió al Barça en el clásico, con Camavinga como cuarto jinete de un centro del campo liderado por Bellingham, Mbappé listo para disparar más flechas y con Vinicius determinado a ser, de nuevo, la bestia negra de un Liverpool al que le ha marcado cinco goles en cinco partidos, fruto de dos dobletes y el tanto que certificó la Decimotercera, Superman Courtois mediante.

-Alineaciones probables:

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo y Ekitiké.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: István Kovács (Rumanía).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Anfield.

TV: Movistar Liga de Campeones.